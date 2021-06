Novo sproščanje ukrepov pri nas? Beovićeva razkrila, kaj meni stroka

Slovenija je od prejšnjega tedna v zelenem območju po epidemiološkem semaforju, katerega kriterije je postavila vlada. Prejšnji teden sproščanj ukrepov v skladu z zelenimi kriteriji še ni bilo, številni strokovnjaki svarijo, da ne smemo prehitro sproščati ukrepov, upadanje epidemije pa se upočasnjuje . Lahko ta teden vendarle pričakujemo kakšna sproščanja?, je v oddaji 24ur zvečer po sestanku posvetovalne skupine, kjer so govorili o nadaljnjih korakih pri sproščanju ukrepov, povedala da prevladuje razmišljanje, da bi bilo pametno postopno odpreti čim več dejavnosti, pri tem pa upoštevati nekatere ukrepe, predvsem upoštevanje pravila PCT; da se zbiramo, kadar smo eden za drugega varni, to pa zagotovimo z negativnim testom, cepljenjem ali prebolevnostjo. Omenila je še nekatere ukrepe NIJZ, med njimi prezračevanje prostorov.​Nekdanja vodja svetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, sedaj pa vodja svetovalne skupine za cepljenje je povedala, da lahko otroke, starejše od 12. let lahko začnemo cepiti, saj je cepivo odobreno. V tem tednu se bo sestala posvetovalna skupina, ki bo sprejela odločitev, katere skupine otrok naj bi najprej cepili. V ZDA napovedujejo že cepljenje otrok od 2. leta dalje. Beovićeva je povedala, da če bo kaj takega sprejela tudi Evropska agencija za zdravila (Ema), bi kaj takega sledilo tudi pri nas.Glede na ocenjeno kužnost virusa, bi potrebovali skorja 70-odstotno precepljenost, če bi bili novi sevi še bolj kužni, bi morala biti precepljenost nekoliko višja. Trenutno je z dvema odmerkoma v Sloveniji cepljenih 19,4 odstotka ljudi.Breme virusa je v Sloveniji še vedno precejšnje. Dosegli smo, kar smo v Sloveniji definirali kot zeleno fazo. če pa se primerjamo z drugimi evropskimi državami, pa gre za precej višje breme, v primerjavi z Italijo npr. imamo skoraj dvakrat več virusa, je dejala.