Beovićeva: Kakšno jesen bomo živeli, je odvisno od nas samih

Jesen normalna? Odvisno od ljudi

V nedeljo so ob 1.501 PCR-testih potrdili 91 primerov okužbe z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov tako znaša 6,1 odstotka in je manjši kot dan pred tem, ko je znašal 7,3 odstotka. 14-dnevna incidenca na ravni države znaša 203, sedemdnevna pa 91. Po podatkih za regije so vse naše regije z izjemo treh obarvane zeleno.V bolnišnici se zdravi 245 pacientov, trije več kot včeraj. Na intenzivni terapiji je zasedenih 72 postelj (–3), v nedeljo je ena oseba umrla.Po podatkih sledilnika covida 19, ki jih ta pridobiva od Nijz, so včeraj ob 1.501 PCR-testih opravili še 7.598 hitrih antigenskih testov. V državi je trenutno 4.298 aktivnih primerov okužbe.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju epidemije sodeluje vodja posvetovalne skupine za cepljenje, ki je spregovorila o odobritvi Eme za cepljenje otrok od 12. leta dalje s cepivo Pfizer in Biontech. »Verjetno bi bilo smiselno, da bi to priporočili najprej otrokom s kroničnimi boleznimi, kot je bilo podobno pri odraslih.« Cepljenje pa bi bilo seveda prostovoljno. Kot je povedala, se bo ta teden sestala svetovalna skupina, ki bo podala uradno stališče glede tega in verjetno prosila še za mnenje pediatrov.Pri odrasli populaciji je prvi odmerek dobilo že blizu 39 odstotkov, polno cepljenih odraslih ljudi je približno četrtina. »Najpomembnejši je podatek, koliko je bilo cepljenih s prvim odmerkom, saj je ta pomemben, ker lahko prepreči hospitalizacijo in težji potek bolezni. Drug odmerek pa zaščiti, podaljša zaščito. Omenjajo pa tudi, da zaščiti tudi pred novimi različicami. Od tod tudi prizadevanja Velike Britanije, kjer so ponudili le prvi odmerek, a zdaj želijo, da bi se ljudje cepili tudi z drugim odmerkom.«O življenju poleti ni govorila, ampak o življenju jeseni. »Življenje brez ukrepov je mogoče le, če bo cepljen tolikšen del prebivalstva, da bo prišlo do precepljenosti populacije. Pri vuhanski različici naj bi šlo za 65-odstotno precepljenost. Če do tega ne bo prišlo, bo treba nadaljevati nekatere ukrepe,« je še dodala.Kar se tiče indijske različice, še ne vedo, ali je še bolj kužna kot britanska. Gre za to, da se v določenih delih pojavlja in hitro prenaša. »Pri nas so bili zaznani posamezni primeri indijske različice, zato je projekcija modularjev, da bo trajalo kar nekaj tednov, preden bi se lahko različica po Sloveniji razširila. V tem času pa lahko dosežemo takšno precepljenost, da bo ta različica prešla na manj ljudi.«Današnje številke novookuženih so nekoliko višje kot pred tednom dni. In čemu to pripisuje Beovićeva? »To lahko pripišemo temu, da je virus močno prisoten. V javnosti slišim, da bo ukrepe mogoče sprostiti, ko bo epidemija končana. Ampak tako ni, ukrepi so prisotni za zaščito zdravja, ne pa birokratsko vezani na razglasitev epidemije,« je še dodala in poudarila, da bi se morali za to zavzemati gostinci, kulturniki, izvajalci športnih prireditev, turistični delavci, ker bi tako bilo manj možnosti za administrativne, nepriljubljene ukrepe.