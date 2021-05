Poletje je tu, kaj potrebujete za prestop v Avstrijo, Italijo, Hrvaško, Srbijo

Če oseba vstopa iz države z zelenega seznama EU, je postopek vstopa v državo enako kakor pred epidemijo covida 19, pišejo na hrvaškem notranjem ministrstvu. Če je oseba potovala prek drugih držav, mora na meji dokazati, da se v teh državah ni zadrževala. V nasprotnem primeru bo morala pokazati potrdilo o cepljenju/prebolevnosti/negativni izid PCR-testa.

Če država ni na zelenem seznamu Evropskega centa za preprečevanje in nadzor bolezni, pa mora predložiti negativen PCR- ali HAT-test, ki ni starejši od 48 ur, ali potrdilo o cepljenju, ki mora biti opravljeno najmanj 14 dni pred prečkanjem meje (če gre za 2. dozo ali pa če gre za cepivo, kjer je dovolj le ena doza). Če je oseba prebolela covid 19 v roku preteklih 180 dni, potrdilo o prebolelosti ter potrdilo o cepljenju z eno dozo. Pozitiven test PCR ali HAT, ki dokazuje, da je oseba prebolela covid 19 in ozdravela po okužbi (starejši od 11 dni, mlajši od 180 dni).

Brez dokazil lahko mejo prestopijo otroci do 12. leta starosti, a le v spremstvu staršev oziroma skrbnikov, ki pa imajo enega od zgornjih dokazil.

Za prehod meja znotraj EU je potrebno vsaj eno izmed dokazil. FOTO: Tadej Regent, Delo

​Potrebno je potrdilo, da ste bili bodisi cepljeni (ne prej kot 22. dan po prvem prejemu odmerka cepiva, od katerega ni minilo več kot tri mesece, ali po drugem prejemu odmerka, pri čemer od prejema prvega odmerka ni minilo več kot devet mesecev), testirani (PCR-test, ki ni starejši od 72 ur od odvzem birsa ali antigenski hitri test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa) ali da ste preboleli covid 19 – t. i. potrdilo 3G. Kot potrdilo o cepljenju se priznavajo uradni dokumenti v nemškem (Ärtztl. Zeugnis) ali angleškem jeziku (Health certificate) ali rumena izkaznica cepljenj, v katero je vnešeno cepljenje.

Poleg potrdil, da je oseba prebolela covid 19, se upoštevajo tudi potrdila o testiranju na prisotnost protiteles proti virusu sars-cov-2, ki pri vstopu ne smejo biti starejša od treh mesecev.

Če oseba ne more predložiti omenjenega potrdila 3G, mora nemudoma oziroma najkasneje v roku 24 ur opraviti test na virus sars-cov-2 na lastne stroške.



Za vstop v Republiko Avstrijo je za vse osebe, ki vstopajo, obvezna elektronska registracija (Pre Travel Clearance). V primeru tranzita elektronska registracija ni obvezna.

Za vstop je potreben negativni antigenski ali PCR-test na covid 19, ki ni starejši od 48 ur od trenutka odvzema brisa in

registracija na spletni povezavi: https://app.euplf.eu/#/

Zemljevid držav glede na število okuženih oseb. Posodobljen 27. maja. FOTO: ECDC

Od 1. maja 2021 dalje: vse osebe, ki so bile cepljenje in lahko predložijo potrdilo o cepljenju s prvim odmerkom cepiva Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Janssen. Od 1. maja 2021 namreč velja dogovor med Slovenijo in Madžarsko o vzajemnem priznavanju potrdil o cepljenju proti covidu 19, ki so izdana v Sloveniji oziroma na Madžarskem. To pomeni, da se potrdilom o cepljenju, izdanim v eni državi, prizna enake pravne učinke, kot bi bila izdana v drugi državi, skladno z notranjepravno ureditvijo posamezne države. Test v tem primeru ni potreben.

Osebe, ki lahko predložijo verodostojna dokazila, da so v zadnjih šestih mesecih prebolele covid 19, predstavniki uradnih delegacij in imetniki diplomatskih potnih listov. Tudi v teh primerih test ni potreben.

Poslovni potniki lahko vstopijo na Madžarsko s potrdilom oziroma vabilom madžarskega poslovnega partnerja.

Dnevni migranti iz sosednjih držav na Madžarsko lahko vstopijo pod pogojem, da državo nato zapustijo v največ 24 urah in se gibljejo v največ 30-kilometrskem pasu od meje.

(1) sodelovanje v sodnih postopkih pred madžarskimi sodišči na podlagi uradnega vabila sodišča oziroma drugega pristojnega organa; (2) poslovni obisk oz. opravljanje dejavnosti, ki se izvaja na podlagi vabila madžarskega poslovnega partnerja; (3) zdravljenje na Madžarskem na podlagi potrdila zdravstvene inštitucije, kjer bo zdravljenje potekalo; (4) opravljanje študijskih obveznosti na podlagi potrdila izobraževalne ustanove; (5) izvajanje storitev v potniškem prometu na podlagi potrdila delodajalca; (6) udeležba na pomembnih družinskih dogodkih (poroka, krst, pogreb); (7) skrb za ožjega družinskega člana; (8) udeležba na uradnih športnih, kulturnih ali verskih dogodkih mednarodnega pomena ter drugi utemeljeni razlogi,

obiskovalci koncertov in športnih prireditev (če niso bili cepljeni ali če niso preboleli covida19 v zadnjih šestih mesecih): iz tujine se jih lahko udeležijo ob predložitvi vstopnice in negativnega izvida PCR-testa, ki ni starejši od 48 ur (test lahko opravijo v kateri koli schengenski državi).

Od 27. 5. 2021 lahko slovenski državljani vstopijo v Srbijo s potrdilom o cepljenju, eč imajo ustrezno potrdilo pristojnega organa. Osebe morajo biti popolno cepljene (cepljeni z dvema dozama oziroma z eno dozo, odvisno od vrste cepiva), pišejo na slovenskem vladnem spletišču.

Omogočen je tudi vstop z negativnim testom RT in PCR na prisotnost virusa sars-cov-2. Test ne sme biti starejši od 48 ur in hga mora izdati referenčni laboratorij države, iz katere tujci prihajajo oziroma iz katere vstopajo v Republiko Srbijo.

Srbija tujim državljanom omogoča vstop iz poslovnih razlogov brez PCR-testa pod pogojem, da v 24 urah po prečkanju državne meje Gospodarski zbornici Srbije (Privredna komora Srbije) predložijo negativni PCR-test ali antigenski test na prisotnost virusa sars-cov-2, ki ga je izdal referenčni laboratorij Republike Srbije. Pred prihodom morajo gospodarstveniki poslati memorandum (ki je pravilno podpisan, overjen in registriran) na e-naslov: inocovid19@pks.rs ali izpolniti spletni obrazec.

Pogoji za vstop v Slovenijo Na območjih, ki niso uvrščena na temno rdeči ali rdeči seznam, ni velikega tveganja za okužbo z virusom sars-cov-2: oseba, ki prihaja s takega območja, lahko vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu. Če tega ne more dokazati, se šteje, da prihaja z območja na rdečem seznamu.

Vstop z območja rdečih/temno rdečih držav: brez karantene ali testa je mogoč za prebolevnike, ki so se najkasneje v osmih mesecih po pozitivnem PCR-testu oziroma začetku simptomov cepili vsaj z enim odmerkom cepiva, ki ga priznava Slovenija.

V 10-dnevno karanteno oseba ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži: 1. dokazilo o negativnem izvidu PCR-testa na virus sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji;



2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali



3. dokazilo o cepljenju, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,

drugega odmerka cepiva Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,

prvega odmerka cepiva Vaxzevria proizvajalca Astrazeneca najmanj 21 dni,

odmerka cepiva Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag najmanj 14 dni,

prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/Astrazeneca najmanj 21 dni,

drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni,

drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali

drugega odmerka cepiva Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 4. Na letališčih se ob vstopu v Slovenijo priznavajo tudi PCR-testi iz Srbije in Turčije.

1. dokazilo o negativnem izvidu PCR-testa na virus sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, če je izdano v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, Združenih državah Amerike, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji;2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je prebolela covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev ali3. dokazilo o cepljenju, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema:4. Na letališčih se ob vstopu v Slovenijo priznavajo tudi PCR-testi iz Srbije in Turčije.

Po dolgem času zaprtja znotraj svoje države zaradi zajezitve koronavirusne bolezni si mnogi Slovenci in Slovenke želijo odpotovati. To so pokazale že prvomajske počitnice, ko so slovenske turistične agencije prodale ogromno aranžmajev s čarterji.Ker je vreme vedno lepše in toplejše, bodo ljudje razmišljali tudi o vikend izletih v sosednje države. Preverili smo, kaj potrebujete za prehod sosednjih meja in kaj za ponovni vstop v Slovenijo. Kdaj lahko vstopate brez samoizolacije ali drugih omejitev.Trenutno stanje v evropskih državah lahko spremljate na zemljevidu ECDC , ki je posodobljen vsak četrtek.Lahko pa oseba opravi PCR- ali HAT-test na lastne stroške na Hrvaškem, ampak mora biti do rezultata testa v samoizolaciji. Če pa se oseba ne testira, mora v 10-dnevno samoizolacijo. Pred vstopom na Hrvaško lahko potniki svoje podatke že vnaprej pošljejo prek namenske spletne strani hrvaškega ministrstva za notranje zadeve Enter Croatia.Opravljeno cepljenje proti covidu ali potrdilo o tem, da je posameznik že prebolel covid, ne izključuje pogoja negativnega testa za vstop v Italijo. Obvezne petdnevne karantene ni več.Slovenski državljani, ki lahko vstopijo na Madžarsko brez PCR ali hitrega testa in brez vloge:Za slovenske državljane, ki niso bili cepljeni ali niso preboleli covida 19 v zadnjih šestih mesecih, vstop na Madžarsko ni dovoljen, razen v primeru predhodne pisne odobritve madžarske policije. Ta lahko odobri izjemo na podlagi posebne elektronske vloge, ki jo posameznik odda prek njihove spletne strani v angleškem jeziku: http://www.police.hu/en/content/equity-request-to-enter-hungary Razlogi, ko je mogoče uveljaviti izjemo od splošne prepovedi vstopa tujih državljanov na Madžarsko, so naslednji:Tudi v primeru odobritve izjeme od splošne prepovedi vstopa na Madžarsko se tujemu državljanu lahko zgodi, da je ta lahko deležen zdravniškega pregleda (npr. merjenje temperature).Za Slovence je dovoljen vstop v BIH pod pogojem, da se ob vstopu predloži potrdilo o negativnem PCR-testu na sars-cov-2, ki v trenutku vstopa v državo ni starejše od 48 ur.