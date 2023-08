Nove težave za Korošce: širijo se nalezljive črevesne bolezni

Nastale razmere po ujmi, ko na nekaterih območjih Koroške še vedno ni vode ali pa jo je treba prekuhavati, s seboj prinašajo potencialna tveganja za zdravje. NIJZ od torka zvečer opaža primere črevesnih nalezljivih bolezni na območju Mežiške doline. Zaenkrat gre za omejene skupke primerov, a je pričakovati širjenje, zato NIJZ poziva k preventivi.

Na območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Ravne na Koroškem so doslej prejeli nekaj čez deset prijav črevesne nalezljive bolezni. Pojavlja se bruhanje in driska, je za STA povedala predstojnica enote Neda Hudopisk.

Predvideva, da je primerov oz. težav več, saj vsi tudi ne pridejo do zdravstvenega sistema. Zaenkrat ni bilo kakšnega hujšega primera ali potrebne hospitalizacije, nekatere osebe so bile dehidrirane.

Pričakuje se širjenje primerov

Primere zaznavajo od torka zvečer, v prihodnjih dneh lahko, kot so pojasnili na NIJZ, pričakujemo širjenje primerov, zato je pomembno upoštevanje preventivnih ukrepov za varovanje zdravja v danih oz. oteženih pogojih. Primere opažajo v občinah Mežiške doline, nekaj več primerov je v Črni na Koroškem.

V Črni so zato uvedli dodatne ukrepe. Kot je pojasnila Hudopisk, je vojska šla od hiše do hiše in do stanovanj ter dostavila razkužila in vodo, ob tem pa še ustno podala preventivne ukrepe. Občani bodo v nadaljevanju prejeli tudi letake, ki bodo dodatno opozarjali na ukrepe.

Vzrok pojava primerov črevesnih nalezljivih bolezni še ni znan, potencialna tveganja pa so različna. To so lahko onesnažena pitna voda, onesnažena živila, stik z onesnaženimi naplavinami, slabi pogoji za zagotavljanje higiene in podobno.

NIJZ Ravne nima zmogljivosti za izvajanje analiz vode, zato je vzpostavil točko Nacionalnega laboratorija za vodo, hrano in okolje, kjer je omogočeno tudi naročanje analiz vode. Kot je objavil štab civilne zaščite Občine Ravne na Koroškem, je točka vzpostavljena od 8. do 14. ure na telefonski številki 051 358 873.

Tudi območna enota NIJZ je že poslala v analizo več vzorcev vode iz Mežiške doline, rezultate po besedah predstojnice dobijo v petek.

Pri NIJZ poudarjajo, da je trenutno pomembnejše od vzroka izvajanje preventivnih ukrepov. Ljudem svetujejo, da za uživanje uporabljajo embalirano pitno vodo ali vodo, ki je ustrezno prekuhana, samo takšna voda je primerna tudi za umivanje zob. Svetujejo tuširanje od vratu navzdol, da voda ne pride na obraz in v usta.

Poostrena higiena, umivanje in razkuževanje

Pri pripravi hrane svetujejo poostreno higieno rok z razkuževanjem in umivanjem, hrana naj se pripravlja na čistih površinah ter s čisto posodo in priborom. Sadje in zelenjavo naj operejo s pitno vodo.

Zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni je nujna uporaba rokavic pri delu, kjer so v stiku z naplavljenim materialom. Sicer pa vsem, ki so na terenu, svetujejo, naj za umivanje rok uporabljajo vodo iz cistern. Pred čistimi opravili, kot so priprava in uživanje hrane, nega dojenčka ali bolnika, si je roke treba umiti s pitno vodo in milom in po potrebi razkužiti.

Vsem svetujejo, naj spremljajo informacije upravljavca vodovoda.

Narasli vodotoki, zemeljski plazovi in naplavine so pretrgali ali poškodovali več vodovodnih napeljav v Mežiški dolini. Zaradi nastalih razmer v občini Ravne na Koroškem še naprej velja ukrep preventivnega prekuhavanja vode, ponekod pa vode še nimajo, zato tam vodo zagotavljajo v zalogovnikih, je objavil občinski štab civilne zaščite.

Kontaminirano omrežje

Tudi na Prevaljah ponekod še nimajo vode, tam, kjer jo imajo, pa ni primerna za pitje. Kot je objavila občina, je magistralni vodovod med Mežico in Prevaljami popolnoma uničen in normalne oskrbe z vodo še nekaj časa ne bo. Doslej so nekateri prebivalci vodo dobili z Leš, nekaj iz vrtin pri železarni, nekaj iz Kotelj. Ker pa je omrežje kontaminirano z vodo iz reke Meže, je vodo, ki priteče iz pip, potrebno prekuhavati. Hkrati pozivajo k varčni rabi.

Tudi v Mežici voda ni pitna. Pitno vodo toči vojska pri gasilskem domu in bivšem hotelu, občani morajo s seboj prinesti plastenke, je sporočila občina.

Tudi v Črni na Koroškem morajo vodo prekuhavati. Je pa med drugim danes občina Črna sporočila, da je zabojnik za pokvarjeno meso postavljen na lokaciji Faktor. Zabojnik podjetja Koto je rdeče barve, vanj lahko občani odlagajo izključno meso, so navedli na občini. V občini zaradi posledic ujme namreč več dni ni bilo elektrike.

V občini Dravograd je voda v javnem vodovodnem sistemu pitna, je sporočil župan Anton Preksavec.