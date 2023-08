Koroški glasbenik delil ganljiv zapis: Boli me! Nemočen zrem proti Peci ...

Po katastrofalnih poplavah na Koroškem odzivom ni videti konca. Po hudi vremenski ujmi se je odzval tudi priljubljeni koroški glasbenik, kantavtor Milan Kamnik, z ganljivim zapisom na spletu. Takole je zapisal:

»Luba Koroška!

Torek je, osmega avgusta. Boli me. Nemočen zrem proti Peci, ki se kopa v soncu. Ona ve, kaj je spodaj. Jaz pa kitare niti pogledati ne morem, saj nikoli nisem rad pel žalostnih pesmi. Upam, da bom svojo zarjavelo šauflo lahko očistil s peskom, ki so ga podivjani grabni pustili v dolini. V svoji 20 let stari kripi imam še tri place. Gremo proti Prevalam, Mežici, do Črne ... do začetka.

V eni svojih pesmi pojem, da Črna ni konc sveta, temveč začetek. Kako kruto, res. Še bolj. Spet je na začetku. Korošci, bodimo za mušter še bolj in gremo pomagat! Naj se rojstvo čimprej zgodi. In naj naša Meža odnese žalost tako, kot jo je s svojimi sestričnami prinesla.

Korošci, ko bo cajt, bomo spt zapeli.

Za Koroško.«

">

Njegov zapis je delilo več kot 200 ljudi, komentarji so si bili večinoma enotni. Čustveni zapis je pri nekaterih izvabil celo solze, vsi pa si želijo, da bi glasbenik čim prej spet prijel za kitaro.

Kamnik je sicer otroštvo preživel v Dobji vasi, pri 14 letih pa se je preselil na Ravne. Na Prevaljah se je izučil za stavbnega kleparja, glasba pa je postala stalnica v njegovem življenju. Uglasbil je nekatera dela Prežihovega Voranca. V pesmarici Od pankrta do ibržnika je v koroškem narečju opisoval vsakdanjik prebivalcev Koroške. Svoj prvi samostojni album je izdal leta 1996.