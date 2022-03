Nova kraljica je tudi gasilka

V Društvu vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric že od leta 2003 izbirajo vinsko kraljico, ki jo običajno kronajo na tradicionalnem vinogradniškem plesu marca ali na začetku aprila. Najprej so jo imenovali vsako leto, nato na vsaki dve, zadnja društvena kraljica Katja Ilijevec pa je zaradi epidemije krono nosila kar štiri leta.

Zastopa štiri občine

Po Ireni Kupljen (2003), Darji Rakuša (2004), Manji Lilek (2005), Andreji Zrnič (2006), Klavdiji Rauter (2007), Janji Korošec (2008 in 2009), Andreji Plohl (2010 in 2011), Jerneji Jančar (2012 in 2013), Anji Trstenjak (2014 in 2015), Katji Hamler (2016 in 2017) ter Ilijevčevi je 12. vinska kraljica za leti 2022 in 2023 postala Taja Zupan, ki se je rodila v Gornji Radgoni, živi pa v vinorodnih Policah. Na vinogradniškem plesu na Turistični kmetiji pri Alenki na Gornjih Ivanjcih, kjer so podelili tudi priznanja z društvenega ocenjevanja vin letnika 2020, sta jo okronala konzula Štefan Pavlinjek (Viteško omizje Pomurje) in Ivan Mijošek (Viteško omizje Celje), visoka funkcionarja Združenja slovenskega reda vitezov vina, katerega član je tudi kraljičin oče Franci Zupan.

Priznanji sta prejela tudi starosti vinarstva, viteza Franc Škodbar in Alojz Filipič.

Za prijeten večer je skrbel narodno-zabavni ansambel Šestica iz Škal pri Velenju, tam pa je bilo tudi veliko aktualnih in nekdanjih vinskih kraljic, med njimi ljutomerska vinska kraljica Martina XX – Tina Pregrad, vinska kraljica občine Starše Anja Kelc, Svete Helene Monika Narat in cerkvenjaška vinska kraljica Tjaša Simonič. Zupanova je končala srednjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, zdaj pa zaključuje študij na mariborski fakulteti za turizem.

4 leta je bila kraljica Katja Ilijevec.

Njeni hobiji so potovanja, fotografiranje, sprehodi v naravi in gasilstvo, saj je aktivna članica PGD Kapela. »Vesela sem, da so mi v Društvu vinogradnikov Radgonsko-Kapelskih goric zaupali krono. Zastopala bom vinogradnike in vinarje štirih občin, Gornja Radgona, Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici in Radenci, ter promovirala njihova vina, prav tako pa tudi vina preostalih vinarjev s tega območja in okolice,« je povedala Zupanova.