Kraški svet kočevskih gozdov skriva več sto jam, ki od nekdaj v svoje globine vabijo pogumne fante in dekleta. Lepotica med kočevskimi jamami, jama Jelen brdo, je 1110 metrov visoko pod koreninami mešanega bukovo-smrekovega gozda na "strehi" Goteniške gore. Do nje pelje približno 10 kilometrov dolga, lepo urejena gozdna makadamska pot, ki se odcepi od regionalne ceste Gotenica–Kočevska Reka. Po njej so se v torek popoldne v raziskovanje jame in živalstva v njej na globino okoli 160 metrov podali biologi jamarji iz Ljubljane. V skupini so bili trije. Eden od njih je kmalu po sestopu iz jame pr...