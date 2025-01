Nova afera: izvidi bolnikov in seznami operacij v smeteh

V celjski bolnišnici so izvidi pacientov in seznami operacij končali v smeteh. Zato je informacijski pooblaščenec proti celjski bolnišnici uvedel postopek inšpekcijskega nadzora zaradi suma neustreznega ravnanja z zdravstveno dokumentacijo pacientov, je poročal portal Necenzurirano.

Bolnišnica je uvedla interno preiskavo, ki še ni končana. Tudi iz uredništva Tarče so sporočili, da so prejeli vrečo z izvidi pacientov in seznami operacij, ki so končali v smeteh celjske bolnišnice.

Nevestno delo in tatvina

V smeteh so bili večji kupi kopij izvidov, seznamov operacij, čakalnih vrst za preglede, vpisnih nalepk in drugih medicinskih podatkov.

»Seznanjeni smo, da se je del zdravstvene dokumentacije znašel v vreči pod nadstrešnico celjske bolnišnice. Zato smo uvedli interno preiskavo, ta še ni končana. Trenutno še zbiramo vse potrebne informacije, na kakšen način je do neljubega dogodka, ki ga seveda obžalujemo, sploh prišlo,« so za omenjeni portal pojasnili v celjski bolnišnici.

Več pa si preberite v četrtkovih Novicah.