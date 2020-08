Inštitut za zdravje: Vse več lokalnega prenosa, začetek šole nas skrbi

V četrtek so v Sloveniji ob 1.338 testiranjih potrdili 42 primerov novega koronavirusa , kažejo podatki sledilnika covid 19. V bolnišnici se zdravi 22 bolnikov, en bolnik potrebuje zdravljenje na intenzivnem oddelku. Epidemiologinjaz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz) je o njih povedala, da prihajajo več ali manj iz cele Slovenije, izjema je tokrat goriška regija, sicer pa so primeri razkropljeni po številnih slovenskih občinah. V večjih mestih, Ljubljani, Mariboru in Celju je primerov nekaj več.»Spremenilo se je to, da imamo več lokalnih prenosov, manj pa uvoženih primerov. V zadnjih testiranjih je bilo vnesenih primerov le 6, kar 22 pa lokalnega prenosa. Če je bilo še pred nekaj tedni veliko več uvoženih, imamo zdaj kar štirikrat več lokalnega prenosa. Ne prevladuje več Hrvaška, v zadnjih testiranjih le dva primera, v zadnjem tednu jih je sicer bilo še vedno 14, v zadnjih dneh pa manj,« je povedala Grgič Vitkova in tudi poudarila, da je bil velik del teh novih primerov že v karanteni, zato upajo, da se bo širjenje uspešno zamejilo.Dejala je še, da se zaenkrat situacija še ne umirja, opaziti je tudi premik v višje starostne skupine. Nekoliko se je tudi povečalo število tistih, ki potrebujejo zdravljenje, vendar pa gre večinoma za mlajše osebe in lažji potek bolezni, starejših okuženih je zaenkrat manj.»Pred začetkom šolskega leta nas sicer že nekoliko skrbi, a mislim, da če bo šla situacija tako naprej, upam, da bo obvladljiva,« je še povedala epidemiologinja.