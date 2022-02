Pomembna novost: v Slovenijo odslej brez PCT

Vstop v Slovenijo, ki je bil doslej zaradi pandemije covida-19 pogojen z izpolnjevanjem pogoja PCT - preboleli, cepljen proti covidu-19 ali negativni test na okužbo z novim koronavirusom -, poslej ne bo omejen. Vlada je danes izdala odlok o prenehanju veljavnosti odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni covid-19 in ga bo objavila v uradnem listu, so sporočili po seji vlade.

Dodali so, da bo odlok začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Datuma objave v uradnem listu niso sporočili. Kot so še pojasnili, na podlagi mnenja strokovne skupine ministra za zdravje covid-19 ni več karantenska bolezen in se karantene ukinejo, zato ni več razloga za omejitev vstopa v Slovenijo.