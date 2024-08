Bo sprejet predlog za višje cene tedenskih in mesečnih vinjet v visoki sezoni? Ministrstvo odgovarja

Spletno orodje predlagam.vladi.si omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah. Njegov osnovni namen je prebivalce Slovenije spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev določenih vsebinskih vprašanj, ki v Sloveniji niso primerno pravnosistemsko urejena.

Na spletnem orodju smo zasledili objavo Črta, ki predlaga višje cene tedenskih in mesečnih vinjet v visoki sezoni s spodnjim zapisom.

»Spoštovani, predlagam dvig cene mesečnih in tedenskih vinjet v poletnih mesecih. Dejstvo je, da so slovenske avtoceste preobremenjene v sezonskih špicah in da je to večinoma (ne pa izključno) posledica tranzitnega prometa tujih turistov. Precedens za tovrstne ukrepe obstaja na sosednjem Hrvaškem, kjer so poleti cestnine višje za 10 %. Podoben ukrep v Sloveniji seveda ne bi odpravil poletnih gneč, bi pa nekoliko napolnil proračun in morda odvrnil kakšnega potnika od uporabe slovenskih AC v visoki sezoni. V primeru podražitve zgolj tedenskih vinjet bi lahko koncept 'sezone' bolj fino definirali na nekaj res kritičnih tednov z bolj drastično podražitvijo (20-30 %).

Dvig cen krajših vinjet bi sorazmerno bolj prizadel tuje voznike kot pa domače, ki jih večina kupuje letne oziroma polletne vinjete.

Hvala za odgovor, lep pozdrav, Črt«

Ministrstvo odgovarja

Vprašanje, ali bo predlog sprejet, smo poslali na Ministrstvo za infrastrukturo, kjer se zavedajo, da prihaja v turistično obremenjenih mesecih do večjih obremenitev cestnega omrežja.

»V zvezi s podanim predlogom, da bi se v poletnih mesecih dvignila cena tedenskih in mesečnih elektronskih vinjet, s čimer bi predvsem od tujih uporabnikov cestninskega omrežja pridobili dodatna finančna sredstva oziroma jih odvrnili od uporabe cestninskih cest je treba uvodoma poudariti, da posredna diskriminacija cestninskih uporabnikov na podlagi nacionalnosti v nobenem primeru ni dovoljena. Cestninsko omrežje mora biti vsem uporabnikom na voljo pod enakimi pogoji. Na osnovi obstoječe nacionalne zakonodaje je sicer možno prilagoditi višino cene posamezne elektronske vinjete, vendar pa morajo pri tem cene posameznih vrst vinjet ostati v okviru predpisanih razmerij. Izhodiščno vrednost predstavlja cena celoletne vinjete, cene ostalih vrst vinjet pa se določajo glede na ceno le-te. V primeru morebitnih sprememb cenovne politike bi bilo tako treba dvigniti ceno vsem vrstam vinjet. Ob tem je treba opozoriti tudi na dejstvo, da bi v primeru vzpostavitve dražjih elektronskih vinjet v poletnem času povzročili diskriminacijo tudi pri slovenskih uporabnikih cestninskega omrežja, saj bi morali za nakup elektronske vinjete v poletnem času nameniti višji znesek kot za nakup izven tega obdobja, kar bi uporabnike posredno postavilo v neenakovreden položaj.

Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo, da prihaja v turistično obremenjenih mesecih do večjih obremenitev cestnega omrežja, pri čemer pa vzrok za to niso zgolj vinjete, ampak tudi slabša pretočnost in zastoji na glavnih povezovalnih smereh zaradi preseženih običajnih prometnih obremenitev. Promet je ključnega pomena za gospodarstvo in družbo, je pomemben dejavnik razvoja in obstoja sodobnih gospodarstev. Možnost prostega potovanja in mobilnost sta bistveni za kakovost življenja državljanov. Seveda pa promet po drugi strani prinaša tudi negativne učinke, ki se odražajo zlasti na varnosti udeležencev cestnega prometa in kakovosti bivalnega okolja. Rasti prometa, s katero se soočamo ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod v Evropi, se ni mogoče izogniti, je pa treba z ustreznimi ukrepi odpravljati oziroma vsaj omiliti negativne učinke. V tem pogledu se bomo na nivoju države še naprej prizadevali k izvedbi ukrepov za povečanje pretočnosti posameznih cestnih odsekov in odpravi ozkih grl, sprememba cestninske cenovne politike v smislu podanega predloga pa ni v načrtu,« je odgovoril Boštjan Lajovic, Odnosi z javnostmi Ministrstva.

