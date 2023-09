Nezakonitih prehodov meje vse več, direktor policije Hrvaški predlaga to

Generalni direktor slovenske policije Senad Jušić je glavnemu ravnatelju hrvaške policije Nikoli Milini poslal pobudo za dodatno okrepitev dela v mešanih policijskih patruljah. Kot so še sporočili s policije, gre za območje Rigonce - Dobova, kjer so slovenski policisti zaradi naraščanja števila nezakonitih prehodov meje že okrepili navzočnost.

»Zaradi povečanega števila nezakonitih prehodov meje, predvsem na območju Rigonce - Dobova, smo v policiji v zadnjem obdobju na omenjenem območju povečali svojo prisotnost tako z dodatnimi policijskimi patruljami kot tudi tehničnimi sredstvi,« so zapisali pri slovenski policiji.

Dodali so, da vseskozi budno spremljajo razmere na terenu in jim prilagajajo način dela, redno delo pa poteka tudi v mešanih patruljah s hrvaškimi kolegi. Tudi sicer s hrvaškimi varnostnimi organi sodelujejo vsakodnevno.

Ob tem so v policiji svoje dosedanje delo ocenili kot uspešno, kar se po njihovih pojasnilih kaže tudi v številu prijetih zaradi nezakonitega prestopa meje. Doslej so prijeli 269 tihotapcev ljudi, od tega 261 tujcev in osem slovenskih državljanov.

Sporočili so še, da vseskozi preučujejo možnosti za okrepljeno varovanje južne meje, saj se zavedajo, da je »za ljudi, ki živijo na tem območju, varnost bistvenega pomena«.