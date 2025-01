Neurje ju je pregnalo, solidarnost pa vrnila upanje: »Če ti preostane le še en dih, ga porabi za to, da rečeš hvala«

»Zahvaljujeva se vam za dobrosrčnost in radodarnost, ker ste tako hitro stopili skupaj in nama v stiski takoj priskočili na pomoč. Zahvaljujeva se za donacijo, ki je nadvse dobrodošla pri sanaciji našega doma, ki ga je skoraj v celoti uničilo lansko neurje na našem območju, na vinorodnih hribčkih nad Gornjo Radgono. Če ti preostane le še en dih, ga porabi za to, da rečeš veliko hvala,« sta nam razlagala Ljudmila in Marjan Kocet, ko smo jim predali prispevek bralk in bralcev Slovenskih novic, ki ste ga vplačali na račun Krambergerjevega sklada. Dodatnih 2600 evrov je nadvse dobrodošlih pri san...