Zdaj uradno: samotestiranja v petek še ne bo

Zaplet pri dostavi testov

Ko bodo testi prišli, bo samotestiranje potekalo v šoli

Teste so naročili prek skupnega evropskega javnega naročila, v prvi fazi pa so naročili 300.000 testov.

Samotestiranja dijakov, ki naj bi se začelo v petek, torej čez dva dni, ne bo.Ministrstvo za zdravje je namreč sporočilo, da zaradi zamude pri dobavi testov iz skupnega evropskega naročila v Slovenijo v petek še ne bodo začeli s projektom samotestiranja v srednjih šolah, kot je bilo predvideno. O novih terminih bodo dijaki in šole pravočasno obveščeni, so navedli.Po neuradnih informacijah so ravnatelje iz Uprave za zaščito in reševanje, ki dostavlja teste, obvestili, da bodo teste šli iskati šele v četrtek in bi jih tako imeli šele v četrtek popoldne v skladišču, potem pa bi jih morali še razdeliti po šolah.Samotestiranje se bo, ko bodo testi prišli, po odločitvi stroke izvajalo v šolah pred začetkom pouka, če bi bil test pozitiven, pa bo moral še na testiranje s testom PCR.Gre za prostovoljno testiranje, obstaja pa tudi možnost, da bo za tiste šolarje in dijake, ki se ne bodo samotestirali, šola potekala na daljavo.