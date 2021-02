Nepričakovano umrl slovenski strokovnjak

Peter Kralj (1954–2021), strokovnjak na področju izrabe geotermalnih virov. FOTO: Oste Bakal

Lepa in sončna zimska sobota, zadnja v letošnjem januarju, se je nadvse žalostno končala za družinoz Grajske ceste v Gornji Radgoni. V 67. letu je namreč v zgodnjem popoldanskem času umrl dr., član radgonskega občinskega sveta in donedavni direktor Javnega podjetja Prlekija iz Ljutomera, ki med drugim skrbi za preskrbo s pitno vodo na območju osmih občin na desnem bregu reke Mure, od Apač in Gornje Radgone, čez Radence, Sveti Jurij, Ljutomer, Križevce in Veržej do Razkrižja.Kot velik strokovnjak za področje geologije in sploh vodooskrbe ter varstva narave in okolja je bil Kralj tudi nadzornik v nekaterih javnih in drugih podjetjih, ki se ukvarjajo z omenjeno tematiko.Neuradno se je Kraljevo življenje veliko prehitro končalo ravno v naravi, ki jo je imel zelo rad. Med sprehodom ob reki Muri ga je obšla slabost in tam sta ga našli sprehajalki. Pomoči več ni bilo in dežurni zdravnik ZD Gornja Radgona,dr. med., je lahko le potrdil smrt. Ob tem je odredil sanitarno obdukcijo, ki naj bi potrdila vzrok smrti.