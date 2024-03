Znano, katere nepremičnine so se najbolj podražile

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile lani za 6,8 odstotka višje kot predlani, kar je najmanjša podražitev v zadnjih treh letih. Prodanih je bilo za približno četrtino manj stanovanjskih nepremičnin kot leto prej, v Ljubljani se je prodaja rabljenih stanovanj zmanjšala za petino, je danes objavil državni statistični urad.

Letna rast cen je bila s 6,8 odstotka najnižja po letu 2021, ko so cene porasle najbolj v zadnjih nekaj letih (za 15,8 odstotka).

Karikatura o stanju na trgu nepremičnin. FOTO: Marko Kočevar, Delo

Lani so se najbolj zvišale cene novih družinskih hiš (za 9,5 odstotka), sledile so podražitve novih stanovanj (za 8 odstotkov), rabljenih družinskih hiš (za 7,9 odstotka) in rabljenih stanovanj (za 5,9 odstotka).

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se v zadnjem četrtletju lani v četrtletni primerjavi zvišale za 2,3 odstotka. Pri tem so se cene rabljenih stanovanj zvišale za 3,6 odstotka, cene rabljenih družinskih hiš pa za 0,2 odstotka. Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Ljubljani (za 3,8 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 3,1 odstotka) in v Mariboru (za 2,9 odstotka).

Nove stanovanjske nepremičnine so se v zadnjem četrtletju na četrtletni ravni podražile tretjič zapored, tokrat za tri odstotke. Pri novih stanovanjih so se cene zvišale za 3,5 odstotka, pri novih družinskih hišah pa za 1,4 odstotka.

Lani prodanih za četrtino manj nepremičnin

Skupna vrednost stanovanjskih nepremičnin, prodanih v letu 2023, je znašala okrog 1,4 milijarde evrov ali okoli petino manj kot leto prej. Skupno je bilo prodanih 9786 stanovanjskih nepremičnin, kar je približno četrtino manj kot v 2022.

Oglas za »stanovanje« v Ljubljani FOTO: Posnetek Zaslona Nepremičnine.net

V zadnjem četrtletju je skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih nepremičnin znašala 372,5 milijona evrov, to je okoli desetino več kot v tretjem četrtletju in približno enako kot v zadnjem četrtletju predlani. Skupno je bilo prodanih 2420 stanovanjskih nepremičnin, kar je na ravni četrtletja prej in za okoli 15 odstotkov manj kot v zadnjem četrtletju 2022.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin je tri četrtletja zapored ostalo približno enako. V zadnjem lanskem četrtletju se je prodalo okoli 2300 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je bila 331,3 milijona evrov.

Novih stanovanjskih nepremičnin je bilo prodanih 118. Skupna vrednost prodaj je bila 41,2 milijona evrov, kar je okoli 60 odstotkov več kot v tretjem četrtletju in 15 odstotkov več kot v zadnjem četrtletju predlani.