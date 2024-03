Nekdo se je opravičil zaradi hrupa zvonov in pritrkavanja. Župnik iz Litije v šoku

Na družabnem omrežju se je pojavil zapis, ki pred bližnjimi velikonočnimi prazniki v imenu župnije Litija ponuja opravičilo. Gre za opravičilo zaradi hrupa ob zvonjenju cerkvenih zvonov in pritrkavanju, ki bi zmotila občane pri spanju. Za pojasnilo glede opravičila smo obrnili na župnijo Litija.

Na družabnem omrežju se je pojavil zapis, ki pred bližnjimi velikonočnimi prazniki v imenu župnije Litija ponuja opravičilo FOTO: Zaslonski Posnetek Facebook

Župnik Marko Mrlak je tako za Slovenske novice poudaril, da je opravičilo na Facebooku šokiralo, »saj je bilo objavljeno samovoljno brez moje vednosti ali vednosti župnijskega pastoralnega sveta.«

»Gospodič je samovoljno objavljal na FB strani občine Litija nekaj kar sploh ni bilo iz moje strani kot župnika dovoljeno, kar je še hujše piše tako, kot da je on župnija in v imenu vseh se nekaj opravičuje za nekaj, kar do zdaj ni bila težava.« Poudaril je, da s strani župnije in njega kot župnika ni bilo izdano nikakršno opravičilo in da se bodo zagotovo odzvali s kakšnim ukrepom.

Izjave za javnost lahko v imenu župnije objavlja samo župnik in še mogoče župnijskih pastoralni svet. »Vse ostale pisarije na družbenih omrežjih niso stališče župnije Litija, ker nihče nima pravice pisat v imenu nekoga ali celotne župnije samovoljno in brez kontaktiranja in dovoljenjem župnika.« Župnik Mrlak je še dodal, da je v Litiji od avgusta 2020 in je do zdaj prejel 2 pismeni pritožbi glede zvonjenja, a »nikoli od avtohtonih meščanov, obakrat od novih priseljencev v mesto Litija.«