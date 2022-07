Ne pozabite vložiti napovedi za odmero dohodnine

Finančna uprava RS (Furs) je tudi letos pripravila več kot milijon in pol informativnih izračunov dohodnine za leto 2021, kljub temu pa jih nekaterim zavezancem ni poslala, ker morda zanje od izplačevalcev dohodkov ni prejela podatkov.

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 1. avgusta 2022, ne glede na višino prejetega dohodka, so sporočili iz finančne uprave. Napoved naj zavezanci vložijo na finančnem uradu, v katerem je v času vložitve napovedi vpisan v davčni register. Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani finančne uprave.

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki ali prek mobilne aplikacije eDavki.