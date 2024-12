Ne boste verjeli, kaj se dogaja s cenami plina in elektrike!

Petrol je s 1. decembrom znižal cene električne energije za male poslovne odjemalce, s 1. januarjem pa bo znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Za male poslovne odjemalce električne energije (odjemalci na nizkonapetostnem omrežju z močjo priključitve do 43 kilovatov) je od 1. decembra cena v povprečju nižja za 18 odstotkov.

S 1. januarjem 2025 bo Petrol znižal tudi cene zemeljskega plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce. Cena za gospodinjske odjemalce bo 50,57 evra na megavatno uro (MWh) brez DDV (znižanje za 14,6 odstotka), za male poslovne odjemalce 51,48 evra na MWh brez DDV (znižanje za 13,8 odstotka).

Cene že nižje za 15 odstotkov

Družba Elektro energija je enako kot njena lastnica, družba Gen-I, s 1. decembrom znižala cene plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce za okoli 15 odstotkov. Za gospodinjske odjemalce nova cena znaša 49,60 evra na MWh, za male poslovne 50,50 evra na MWh. Cene električne energije za male poslovne odjemalce pa so pri Elektro energiji in Gen-I medtem nižje za okoli 11 odstotkov.

V družbi Energija plus, ki je del skupine HSE, bodo s 1. januarjem znižali ceno zemeljskega plina tako za gospodinjstva kot za male poslovne odjemalce ter ceno električne energije za male poslovne odjemalce, cen pa še niso objavili.

Cene elektrike regulirane

Cene električne energije za gospodinjstva so medtem v obdobju od 1. novembra do 28. februarja, ko traja tudi višja sezona pri omrežnini, regulirane, in sicer znašajo za visoko tarifo 84 evrov, za malo tarifo 77 evrov in za enotno tarifo 70 evrov na MWh brez DDV. Kakšne bi lahko bile cene po izteku tega obdobja, dobavitelji še niso mogli napovedati.