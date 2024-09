Naši gorski reševalci so dobili nenavadno nalogo, reševati je bilo treba »zvezdniško« žival (FOTO)

Gorska reševalna služba Bohinj je na Instagramu razkrila, da so včeraj dobili prav posebno reševalno akcijo. Kot so zapisali, so nekaj čez poldan dobili klic na pomoč, saj se je eden izmed jelenov zapletel v ograjo in se ni mogel rešiti. Seveda so mu želeli pomagati.

Član posebne Božičkove enote

Kot so v šali nadaljevali, je šlo za jelena, ki je bil član posebne Božičkove enote in je pred prazniki opravljal trening. »Med vajo nizkega preleta severnih pobočij pa se mu je v blagem desnem zavoju zataknilo in je strmoglavil v nič hudega slutečo ograjo. Seveda smo mu, v strahu, da Božičkove sani decembra ne bi mogle poleteti, nemudoma odhiteli na pomoč,« so zapisali.

In nadaljevali: »Naš član in še dva člana pristojne lovske družine Bohinjska Bistrica, so bili hitro na Osredkih, kjer so jelenčka osvobodili. Ugotovili so, da ni posebej poškodovan in bo lahko še letos vodil božičkove sani. Po nekaj mahanja z rokami, parklji in rogovi (jelenček namreč ne govori angleško, mi pa ne jelenščine) smo se na koncu le sporazumeli in ugotovili, da mu je bojda ime Rudolf, da ga poznajo otroci širom sveta in da je med jeleni pravi zvezdnik.«

Jelena so uspešno rešili. Kot so na koncu dodali, se zdaj lahko veselo pase in skače po planjavah južnih bohinjskih gora.