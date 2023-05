Najvztrajnejši pohodniki so šli na Štefanjo goro več kot 300-krat (FOTO)

Na kmečkem turizmu Pr' Mežnarju so že 25. podelili priznanja in nagrade najvztrajnejšim pohodnikom, ki so se na Štefanjo goro vzpenjali od lanskega 1. maja do letošnjega 30. aprila. V vpisni knjigi je bilo v zadnjem letu kar 17.232 junakov: spominske majice in medalje je prejelo 72 pohodnikov za sto- ali večkratni obisk kmečkega turizma, deset pohodnikov, ki so več kot 300-krat osvojili 748 metrov visoki vrh v letu dni, pa je prejelo tudi pokale. Prireditev ob podelitvi je domiselno vodila Breda Banovšek.

Na Štefanji gori so v letu dni stali več kot stokrat. FOTO: Janez Kuhar

Najvztrajnejša obiskovalca, ki sta se v zadnjem letu kar 365-krat podala na Štefanjo goro, sta bila Franc Šilar z Olševka in Janez Žaler z Visokega, tretja je bila s 362 obiski Ančka Grkman s Klanca pri Komendi, četrto mesto je osvojil Marjan Koglar iz Cerkelj, peto si delita Fani in Andrej Hribar s Klanca pri Komendi s po 335 vzponi, sedmi pa je bil Franc Podbregar iz Adergasa s 332 vzponi. Sledita Peter Kavran iz Adergasa s 331 vzponi in Suzana Umnik iz Šenčurja s 327 vzponi, deseti pa je bil Matjaž Žlebir iz Dvorij s 323 vzponi. Vseh deset je prejelo zlato medaljo, spominsko majico in pokal, nagrade pa je podelila Jožica Banovšek.

Največji ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub K-100.

Do Štefanje gore vodijo označene pešpoti iz Adergasa, z Olševka, iz Češnjevka, Dvorij, Grada, z Možjance in iz Velesovega; primerne so za vsakega pohodnika, cilj pa je na kmetiji Pr' Mežnarju. »Kmečki turizem smo odprli pred 29 leti, vpisno knjigo pa smo prvič namestili leta 1997 in od takrat prirejamo tudi srečanja ob zaključku sezone. Prvo leto smo našteli okoli tisoč vpisov, letos pa 17.232. V 25 letih smo doživeli marsikaj lepega, pridobili smo nove prijatelje,« nam je povedala Jožica Banovšek, ki z družino skrbi za pohodnike na Štefanji gori. Največji ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub K-100. Ta združuje vse, ki se v eni sezoni na Štefanjo goro povzpnejo vsaj stokrat. Teh je bilo letos 72; petnajst pohodnikov je doseglo petdeset obiskov in prejelo bronasto medaljo, osem pa jih je s 75 obiski osvojilo srebrno medaljo. Najmlajši član je štiriletni Maks Pfeifer iz Vopovelj, ki je s pomočjo staršev ter dedka in babice dosegel 101 obisk.

1997. so začeli zbirati podpise v vpisni knjigi.

»Poseben pokal je prejel pohodnik Viktor Pungartnik, ki mu letos zaradi višje sile ni uspelo doseči 300 obiskov, ampak 247. Viktor je z nami vse od začetka, zato smo se odločili, da prejme poseben pokal, ki pa bo njegov že dvajseti,« je še povedala Jožica Banovšek.