Najstarejša Slovenka upokojena že od leta 1968

V ponedeljek, 12. avgusta, so bili stanovalci in zaposleni v Domu starejših občanov (DSO) Ljutomer resnično privilegirani. Kako tudi ne, ko pa so imeli čast proslaviti častitljivi 108. rojstni dan stanovalke Marije Žekš, ki ni le najstarejša v domu in Pomurju, temveč v vsej Sloveniji.

Domskega praznovanja v prleški prestolnici, kjer tudi sicer v zadnjih dneh veliko praznujejo, saj obeležujejo 68. občinski praznik, sta se udeležili tudi njeni hčerka Olga in vnukinja Renata Farkaš iz Beltincev, ki Marijo večkrat obiščeta. V imenu stanovalcev in zaposlenih v DSO Ljutomer je vodja zdravstvene nege Andreja Bogdan ob izjemnem jubileju slavljenki čestitala in ji podarila domsko torto ter šopek izbranih rož.

»Želimo vam čim več zdravja in kar se da dobrega počutja.«

»Počaščeni smo, da je 108-letna gospa Marija stanovalka našega doma, hvaležni smo ji za vzgled človeške prijaznosti, potrpežljivosti in dobrosrčnosti, s katerimi bogati dom. Hvaležni smo tudi za zaupanje hčerki in vnukinji, ki negujeta tako lep odnos z Marijo in zaposlenimi v domu. Spoštovana gospa Marija, želimo vam čim več zdravja in kar se da dobrega počutja v našem domu tudi v prihodnje,« je med čestitko povedala Andreja Bogdan.

Ne le zaradi starosti, ampak predvsem zaradi značaja je lahko navdih mladim. FOTOGRAFIJE: DSO Ljutomer

Delati začela zelo zgodaj

Najstarejša Slovenka Marija Žekš se je rodila 12. avgusta 1916 v Dreveniku pod Bočem z dekliškim priimkom Kovačič. Odraščala je pri rejnici v Mariboru. Delati je začela že pri štirinajstih letih, in sicer v Mariborski tekstilni tovarni (MTT) v štajerski prestolnici, pozneje pa je delala v različnih službah.

Torto so spekli v ljutomerskem domu starejših.

Poročila se je s Prekmurcem Alojzom Žekšem in se leta 1939 z njim preselila v Pečarovce na Goričkem, kjer je bila zaposlena kot kuharica na Osnovni šoli Pečarovci. V življenju je rodila hčerko Olgo in sina Mirka. Ponosna je na vnuke in pravnuke. Ker je začela delati zelo mlada, se je upokojila že leta 1968, in po upokojitvi se je njeno življenje umirilo. Leta 1999 je postala vdova.

Odraščala je pri rejnici v Mariboru.

Marija od leta 2011 jesen življenja preživlja v DSO Ljutomer. Vesela in srečna je, da je dočakala tako visoko starost, v domu pa se najbolj razveseli obiska najdražjih. Negovalke in medicinske sestre jo večkrat izpostavljajo kot navdih mladim.