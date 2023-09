Najokusnejše dödole so pripravili mlajši kuharji (FOTO)

V osrčju Prekmurja leži občina Puconci, v kateri je nanizanih 23 naselij z nekaj manj kot 6000 prebivalci. In Puconci so gostitelji vsakoletne dödolijade, tudi letošnje, že 19., na kateri je razpoloženje tokrat malce pokvarilo vreme, a je organizator premostil tudi to oviro. Čeprav so morali pokriti prizorišče, so člani in aktivisti Kulturno-turističnega društva Puconci pod šotori na igrišču ob osnovni šoli uspešno pripravili kulinarično tekmovanje v pripravi te priljubljene prekmurske jedi pa še 24. razstavo za zlato kijanco in biciklijado. Kljub turobnemu vremenu se je na prireditvenem prostoru trlo obiskovalcev od blizu in daleč, tekmovalkam in tekmovalcem pa je bilo ob odprtem ognju prijetno toplo.

Komisija je imela zahtevno nalogo. FOTO: Oste Bakal

S prireditvijo so bili kljub dežju zadovoljni puconski župan Uroš Kamenšek, vodja organizatorjev Vesna Maučec in moderator Duško Radič - Vanek. FOTO: Oste Bakal

Letos se je zbralo 23 ekip (lani 12), sestavljenih iz članov društev in vasi, ter v soboto prikazalo pripravo tradicionalne jedi naših dedkov in babic. Sočasno je potekala razstava za zlato kijanco, na kateri je ducat domačih gospodinj in društev razstavilo dobrote, ki predstavljajo domačo kulinariko na Goričkem in v bližnji okolici. Seveda ni manjkalo niti drugih prekmurskih dobrot, predvsem bograča in dobre kapljice, ter pridelkov s kmetij in vrtov, ki so jih razstavili v okviru Puconske tržnice, kot so med, medenjaki, ročna dela, izdelki domače obrti ipd. Vse skupaj je spremljal pester kulturni program, po uradnem delu pa je za prijetno zabavo skrbela mlada glasbena skupina Vrhovi, ki jo sestavljajo Nika Nemec, Leon Šadl, Jernej Perša, Simon Perša in Jan Hartman. Prireditev je hudomušno vodil upokojeni radijec in poslanec DZ Duško Radič - Vanek.

Delo je potekalo izredno organizirano. FOTO: Oste Bakal

Strokovna komisija je bila navdušena nad dobrotami. FOTO: Oste Bakal

23 ekip je tekmovalo v pripravi dödolov.

Prepoznavnost Prekmurja

Dödolijada in razstava za zlato kijanco sta, kot pravi predsednica organizatorjev KTD Puconci Vesna Maučec, njihovi najbolj prepoznavni prireditvi: »S tem društvo pomaga ohranjati pristne domače jedi, značilne za Prekmurje. Prireditev ponuja obiskovalcem in turistom pravo doživetje in seveda obilo ne le kulinaričnih, ampak tudi kulturnih užitkov. Nekoč se je kuhalo v kotličku in kurilo z drvmi, zato s to prireditvijo obujamo spomine na stare čase. Namenjena je vsem starostnim skupinam, saj se obiskovalci lahko poleg kuhanja dödolov preizkusijo tudi v pripravi različnih prekmurskih jedi za zlato kijanco.«

Mize so bile bogato obložene. FOTO: Oste Bakal

Najbolj naporno je bilo mešanje sestavin, saj ne sme ostati niti grudica. FOTO: Oste Bakal

Nekoč se je kuhalo v kotličku in kurilo z drvmi, zato s to prireditvijo obujamo spomine na stare čase.

Dödöle in razstavo je ocenjevala strokovna komisija, vsi, ki so si jih privoščili, pa so bili nad njimi in tudi ostalo ponudbo navdušeni. Predvsem kuharice in kuharji amaterji so dödole pripravljali v kotličkih, ki jih je zagotovil organizator, na odprtem ognju, ocenila pa jih je strokovna komisija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov, kot so predsednik Danilo Kozar ter člani Silva Gutman, Viktor Vlaj in Sonja Beznec. Imela je kar težavno delo, saj je večina ekip pripravila odlično jed, ki jo je množica obiskovalcev hitro pospravila. Pojedli so tudi več deset litrov dödol, ki so jih v velikem kotlu pripravili organizatorji. Dödoli so pristna prekmurska jed iz kuhanega krompirja in pšenične moke z različnimi zabelami oziroma polivkami. Ponekod jih imenujejo oženjeni žganci, bela polenta ali beli krompirjevi žganci.

Zmagale so po tri ekipe, veseli in zadovoljni pa so bili vsi. FOTO: Jože Žerdin

Prvo mesto je na tokratni dödolijadi osvojilo pet dam s Kmetije in mesnice Vogrinčič Hanžel. FOTO: Oste Bakal

Dödole in razstavo je ocenjevala strokovna komisija.

Tokrat se je izkazalo, da so boljši kuharji in kuharice nekoliko mlajši: lani sta v obeh kategorijah zmagali ekipi upokojenk, letos pa so slavile mlajše generacije: bronasto kijanco za razstavljene jedi je osvojila ekipa KTD Lipa Vadarci, srebro ekipa DU Šalamenci, zlato pa Društvo podeželskih žena Brezno-Podvelka. Pri dödolih je tretje mesto pripadlo OŠ Puconci, drugo je bilo Športno-kulturno-turistično društvo Adrijanci in prva Kmetija in mesnica Vogrinčič Hanžel iz Gerlincev v postavi Mihaela Vogrinčič, Bernarda Gomboc, Renata Šijanec, Alja Hanžel in Lea Košalin. Prvim trem ekipam sta priznanja in nagrade podelila Vesna Maučec in Danilo Kozar. Po uradni razglasitvi rezultatov je v popoldanskih urah sledilo druženje ob dobri glasbi in kulinariki.

In ker v Puconcih zgledno skrbijo za rekreativne-športne dejavnosti, s katerimi ohranjajo podeželje živahno in aktivno, so včeraj pripravili še tradicionalno biciklijado, tradicionalni kolesarski maraton po občini, ki so se ga navdušenci lahko udeležili v treh težavnostnih stopnjah.

S svojimi jedmi, še posebno pestro paleto namazov, so na razstavi slavile gostje s Koroške. FOTO: Oste Bakal