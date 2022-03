Najmlajša pohodnica še ne dveletna Rebecca (FOTO)

Planinsko društvo Zabukovica je organiziralo že 35. pohod, posvečen mednarodnemu prazniku žensk, ki ga sklenejo s priložnostno prireditvijo in podelitvijo priznanj na planinski postojanki na Homu. Od tam je čudovit pogled na Savinjsko dolino in hribovja v ozadju z Goro Oljko, Uršljo goro, s Pohorjem, Dobrovljami, Kamniško-Savinjskimi Alpami pa tudi z Bočem in drugimi vrhovi.

Ena od skupin malce pred koncem FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Start pohodnic in drugih udeležencev je bil pod vodstvom planinskih vodnikov PD Zabukovica izpred osnovne šole v Grižah in izpred gasilskega doma PGD Matke. V evidenco pohodnic pri Dragovem domu na Homu, za kar sta skrbela Vanja Volk in Bogomil Polavder - Milan, se je vpisalo 81 žensk.

Od vsepovsod

Tudi tokrat so prišle iz različnih krajev Spodnje Savinjske doline pa tudi iz Velenja, Celja, Bočne, Šentilja pri Mariboru in od drugod. Pred domom je bila kratka slovesnost s podelitvijo priznanj – nagrad za tiste, ki so dosegle okrogle številke pohodov. Zbrane, med katerimi je bilo tudi veliko moških spremljevalcev, je uvodoma pozdravil predsednik PD Zabukovica Srečko Čulk in čestital udeleženkam za njihov praznik. O letošnjem pohodu in njegovi zgodovini je spregovoril Milan Polavder ter skupaj s predsednikom Čulkom podelil priznanja.

Podelili so jih za udeležbo na 5, 10, 15, 20, 25, 30 in letos tudi za vseh 35 pohodov. Nagrado za udeležbo na vseh srečanjih (spominski krožnik in praktično darilo) sta prejeli Andreja Borštner in njena mama Frida Kuder iz Pongraca; zaradi poškodbe tokrat ni bilo Magde Ježovnik iz Migojnic, ki bi imela enak dosežek in je obenem najstarejša pohodnica. Lovoriko in praktično darilo si je zato prislužila 83-letna Angela Cilenšek iz Pongraca. Najmlajša je bila še ne dveletna Rebecca Koprivnjak iz Zabukovice. Praktična darila so prejele tudi tiste, ki so prišle v večjem številu. Za vse je bil na voljo topel čaj, nagrajenke so prejele rdeč nagelj. Milan Polavder je v organizacijo vključen vseh 35 let. »Vesel sem, da nam to uspeva organizirati vsako leto in da je ta praznik postal del vsakoletnega programa našega društva. Hom je drugi dom za naše planince in mnoge druge, ki radi zahajajo v naravo. Vsakoletno srečanje ob mednarodnem prazniku žena je nekaj posebnega.«

Zgodovina pohodov Pohod deklet in žena na Hom sta 1988. začela takratna oskrbnika doma Štefka in Pavle Razboršek, pozneje pa so ga skupaj s planinskim društvom nadaljevali preostali oskrbniki z Ivanom Pinterjem na čelu​, ki je imel več kot 20-letni oskrbniški staž. Doslej so našteli okrog 5100 pohodnic ali v povprečju 146 na posamezno leto. Največja udeležba je bila evidentirana na 16. pohodu leta 2003, vpisanih je bilo 233 žensk, najmanj, le 44, pa lani. Leta 2006 se je vpisalo 70 udeleženk – bilo je 75 cm snega in slabo vreme.

Frida Kuder in njena hčerka Andreja Borštner sta veseli in zadovoljni, da sta prišli že 35-krat; Andreja je povedala: »Začela sem pri 19 letih, ko sem v planinskem društvu pridobila status planinske vodnice. Pohode na Hom vodim iz Matk. Zelo sem vesela, da tradicijo praznovanja negujemo s temi pohodi, s katerimi dokazujemo tudi poslanstvo in odnos do praznika,« mama pa je dodala, da je zelo hvaležna hčerki, ki jo je navdušila za pohod, saj ji res veliko pomeni. »Lep izlet je to vsako leto in hkrati motivacija za nadaljevanje pohodov ter svoje zdravje. Upam, da bom še toliko zdrava in da nadaljujem še do kakšne okrogle številke.«

Štefka Urh je strastna pohodnica, planinka in vodnica v PD Zabukovica. Za sabo ima celo treking po Himalaji, vsako jutro, če je doma, se poda na bližnjo Brnico, sicer pa gredo vsak teden kot triperesna deteljica nekam v hribe. »Ni važno, kam, zdaj nižje, ko bodo razmere prave, pa višje. Na Hom ob tem prazniku hodim že 26 let, prej pa sem vsako leto hodila po nagelj na Limbarsko goro. Z veseljem bom tu, dokler mi bodo dopuščale moči.« Med ženskami, ki so nedeljo izbrale druženje v naravi, je bila tudi Martina Kumer iz Latkove vasi: »Moram priznati, da sem danes tukaj povsem po naključju. Rada pridem na Hom, sicer pa se podajam na bližnje vrhove nad Preboldom in na druge planinske ture. Organizatorjem tega srečanja velja izreči vse čestitke.«