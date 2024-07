Najbolj priljubljeni župnik razkril, kaj ljudi najbolj zanima

Ob praznovanju občinskega praznika in 30-letnici Občine Velike Lašče so na Trubarjevi domačiji na drugem pogovornem večeru gostili Martina Goloba, duhovnika in blogerja. Priljubljeni duhovni pastir je upravičil dobri sloves in Trubarjeva spominska soba na Rašici je pokala po šivih. »Martin je zanimiv, zgovoren in duhovit sogovornik. Všeč mi je, kako razmišlja in iskreno govori o svojih izkušnjah; z njim se da tudi malo filozofirati,« je sogovornika s hvaležnostjo predstavila voditeljica večera, Ribničanka in novinarka Nuša Lesar. Celibat del poslanstva In večer je šel ravno v to smer. S spro...