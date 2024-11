Nadaljevanje sojenja obtoženemu streljanja v Škofji Loki, pričal balistični izvedenec

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje Angelchu Milenkovu, ki naj bi konec lanskega leta skozi okno hiše v Škofji Loki večkrat streljal v drugo hišo, in Ivanu Kastigarju, pri katerem je policija odkrila večje količine orožja. Zaslišali so sodnega izvedenca za balistiko, sojenje pa se bo nadaljevalo prihodnji teden.

Tako kot prejšnji naroki je tudi današnji potekal prek videokonference, saj pravosodni policisti priprtega Milenkova niso pripeljali na sodišče. Obdolženi in zagovornica Darja Bajželj sta temu sicer nasprotovala, sodnik Uroš Ferjan pa je vztrajal, da priporna zadeva zahteva hitro postopanje, medtem ko ni videti, da bi bile lahko kadrovske težave pravosodnih policistov v kratkem razrešene.

Poleg tega je bil današnji narok namenjen zaslišanju sodnega izvedenca balistične stroke Franca Sabliča. »Gre za obravnavo strokovnih vprašanj, pri kateri obramba zaradi fizične nenavzočnosti obtoženca ni okrnjena,« je ocenil Ferjan.

Streljal ob štirih priložnostih

Zaslišanje je trajalo več ur, pri čemer so se vprašanja obrambe nanašala na to, s kakšnim orožjem so bili izvedeni streli in ali bi lahko prišli iz katere druge hiše kot iz bivališča obdolženega. Obtožnica Milenkovu očita storitev štirih kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, ker naj bi v obdobju od 11. novembra do 5. decembra lani skozi okno hiše v Škofji Loki z malokalibrsko puško večkrat streljal proti drugi hiši.

Streljal naj bi v štirih ločenih terminih in skupaj izstrelih vsaj 13 nabojev, pri čemer je z več naboji zadel steklo okna in ga prebil, tako da so naboji končali v dnevni sobi. Na ta način je ogrozil življenje štirih stanovalcev hiše, saj bi jih izstrelki lahko zadeli, navaja obtožnica.

Naboji preveč poškodovani

Sodni izvedenec je glede na fotografije ugotovil, da izstrelki verjetno pripadajo malokalibrski puški in da je možno, da so bili izstreljeni iz obtoženčevega stanovanja. Ob tem je izvedenec pojasnil, da mu ni bila naročena rekonstrukcija streljanja, ki bi pokazala, ali je možno, da bi bili izstreljeni tudi od kod drugod.

Prav tako je izvedenec svoje sklepe oblikoval na nepopolnih podatkih. Na voljo mu niso bile niti informacije o preiskavi, ki jo je opravil Nacionalni forenzični laboratorij. Ta je ugotovil, da so bile krogle, ki so jih našli v stanovanju oškodovancev, enakega kalibra, kot tiste, ki so jih našli pri obtoženem, vendar drugega proizvajalca.

Glede primerjave s petimi različnimi vrstami nabojev, ki so bile v hišni preiskavi najdene pri Kastingarju, pa so forenziki ugotovili, da bi bili lahko tovrstni naboji uporabljeni pri strelih, česar pa ni možno z gotovostjo trditi ali ovreči, ker so bili preveč poškodovani.

Našli več pištol, pušk in streliva

Obramba in tožilstvo sta se po današnjem zaslišanju strinjala, da bi bilo treba izvedencu zagotoviti vse potrebne dokumente in mu omogočiti rekonstrukcijo, da bi lahko ugotovil vse lokacije, s katerih bi bilo možno izstreliti krogle.

Tožilka Nika Omahen Ušeničnik je predlagala tudi, naj izvedenec za potrebe kategorizacije orožja pridobi manjkajoče tri kose orožja, ki so jih zasegli Kastigarju, a ne vedo natančno, kje so odtlej hranjeni. Kastigar sicer dvomi o tem, da bi bila lahko takšna preiskava orožja sploh še verodostojna, saj bi lahko v tem času manipuliral z orožjem.

Kastigarjeva obramba trdi, da je kvalifikacija očitanega kaznivega dejanja napačna. Namesto kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem bi mu lahko očitali zgolj prekrške.

Kandidiral v državni zbor

Policija je pri Kastigarju, ki je na državnozborskih volitvah leta 2018 kandidiral na listi Gibanja Zedinjena Slovenija, konec lanskega leta našla več pištol, pušk in streliva, za kar ni imel dovoljenja in orožne listine. Tožilstvo je ocenilo, da bi lahko priskrbel orožje Milenkovu, zato jima sodijo skupaj.

Sodnik je sprejel predlog za dopolnitev izvedenskega mnenja, sojenje pa se bo nadaljevalo prihodnji ponedeljek z zaslišanjem še nekaterih prič in 15. novembra z zaslišanjem sodnega izvedenca psihiatrične stroke.