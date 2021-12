Na pičlih desetih kvadratih izdelal tudi kolovrat (FOTO)

Les je vselej, v vseh oblikah in barvah, čaroben. Pravzaprav so nam dodelani leseni izdelki kar preveč samoumevni. Praviloma nimamo predstave, kakšno znanje se skriva v mojstru, ki izstruži, zlepi ter zlošči najbolj preprosto vazo.

Inž. Matjaž Golorej se je oblikovanja lesa lotil na povsem svoj način. »Žena Vedrana me je pred kakimi sedmimi leti prosila, naj ji oblikujem in izdelam pripomoček za oblikovanje papirja. Pa sem se lotil.«

Kot oblikovalcu in konstruktorju orodij mu je proces nastajanja orodja oziroma izdelka seveda blizu. Za izdelavo lesene igle ni imel nobenega pravega orodja niti prostora. Delavnico si je uredil kar v kleti večstanovanjske hiše v Kranju, kjer stanuje. Velika je pičlih deset kvadratnih metrov. Stružnico je sestavil iz navadnega ročnega vrtalnega stroja in podstavkov ter se lotil dela.

Golorejevi izdelki na razstavi Čar lesa v Cankarjevem domu FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

»Nekako mi je uspelo izdelati iglo, ki je danes nezahteven izdelek. A kljub konstruktorskim izkušnjam je oblikovati les vendarle povsem samosvoja zgodba,« priznava inž. Golorej.

Obdeluje vse vrste lesa: »Pravzaprav izdelki nastajajo iz tistega, kar dobim. Največkrat je to bukev, hrast, tudi kakšen oreh se najde pa smreka.«

Igla za navijanje papirnatih trakov ga je ogrela, da je začel ustvarjati z lesom. Kaj kmalu se je lotil zahtevnejšega projekta, po starem kolovratu je tehnično zrisal model in se lotil izdelovanja. »Gre za dokaj zahtevno reč, saj je treba izdelati tako robate pravokotne kot okrogle dele.« Izdelovanje kolovratov je bila tudi v preteklosti prestižna obrt, saj si moral imeti tako mizarsko kot kolarsko znanje. A je vztrajal in ga izdelal v 100 urah. »Toliko sem porabil prvič, naslednjič bo šlo zagotovo hitreje,« se nasmehne mojster.

Svoje znanje oblikovanja lesa je v pičlih nekaj letih prignal tako daleč, da je letos s svojimi izdelki sodeloval na razstavi Čar lesa v Cankarjevem domu. Tam je razstavil skledo iz hrastovega parketa, navijalec za kleklje in stojalo za klekljanje.

Običajno mizarji ali domači umetniki, rokodelci izdelujejo le eno skupino izdelkov, denimo stružijo sklede, vaze, okrasne palice, ali pa rezbarijo. Golorej vam izdela tako rekoč kar koli bi si zamislili, od okroglih podstavkov in raznolikih orodij, ki jih potrebujejo dekleta in žene v društvu moravških rokodelcev, kjer je dejavna njegova žena Vedrana, do meter velike štalce za jaslice, ki jih trenutno izdeluje za naročnika. In vse to v popoldanskem času po službi.

Izjemno natančno izdelane špice in pesto kolovrata FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

»Končam ob treh, pridem domov in običajno sem ob štirih ali petih v kleti, v priložnostni delavnici.« Ta je tako majhna, da mora za kakšen večji izdelek najprej umakniti vse druge predmete in zaboje, da ga lahko izdela. Pa vendarle se mojster Golorej ne pritožuje. »Oblikovanje lesa je moj hobi, sprostitev po vsakdanjem tempu, ki je včasih naporen.«

Matjaž Golorej pri stojalu za klekljanje FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

Stojalce za mobilni telefon FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

Mojster z ženo Vedrano FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

Na stojnici v Preddvoru s svojimi izdelki FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

Z ženo pri kolovratu FOTO: Arhiv Društva moravških rokodelcev

Skleda z lesnimi motivi FOTO: Osebni Arhiv

Kolovrat po starem originalu FOTO: Osebni Arhiv

Pladenj z morsko zvezdo FOTO: Osebni Arhiv