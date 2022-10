Na pediatrični kliniki večje število gasilcev, izvedli bodo tudi evakuacijo otrok in zaposlenih

Na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bo dopoldne potekala velika požarna vaja, poimenovana Pripravljeni na požar. Na vaji, ki bo vključevala tudi evakuacijo otrok in zaposlenih, bodo poleg gasilcev, ki delujejo pod okriljem UKC, sodelovali tudi Gasilska brigada Ljubljana in druge organizacije.

Kot so sporočili iz UKC, je namen velike požarne vaje seznaniti in preveriti usposobljenost bolnišničnega osebja za ukrepanje v primeru požara, vodenje evakuacije, reševanje otrok ter izvedba vertikalne in popolne evakuacije vseh, ki se bodo v času požarne vaje nahajali v stavbi Pediatrične klinike UKC Ljubljana.

Na vaji bodo poleg zaposlenih v Gasilski enoti UKC in na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana sodelovali Gasilska brigada Ljubljana, policija, Reševalna postaja Ljubljana, Dispečerski center zdravstva Ljubljana, Regijski center za obveščanje Ljubljana, Operativno-komunikacijski center Ljubljana, zaposleni v službi za korporativno varnost in tehnično-vzdrževalnem sektorju UKC Ljubljana.