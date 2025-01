Na osnovni šoli ne najdejo kuharice, zato kuhajo čistilke

Na OŠ Rakek zaradi kadrovske stiske v kuhinji pomagajo čistilke, piše MMC. Na OŠ Rakek imajo trenutno več težav s podpornim osebjem kot z učitelji, je povedala ravnateljica Anita Knez.

»Imamo zdaj večkrat ponovljeni razpis za delovno mesto hišnika, ljudje se prijavijo, celo kličejo, naslednji dan se ne oglasijo več ali pa napišejo sporočilo, da je plača prenizka,« je dejala in dodala, da hišniška dela opravijo »vsi po malem, vključno z menoj«.

V kuhinji sta že več mesecev dve na dolgotrajnem bolniškem dopustu, pred nekaj tedni pa je odšla še tretja, zato so na pomoč priskočile čistilke, piše MMC.

Računovodkinja je odšla v gospodarstvo za veliko višjo plačo. »Zdaj imam podobno težavo na delovnem mestu tajnice, razpisujemo, vloge so neustrezne, tiste, ki pa so ustrezne, pridejo na razgovor in postavljajo svoje pogoje dela, po izrabi letnega dopusta,« je dejala Knezova.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje trenutno poteka nova analiza o primanjkljaju kadra v osnovnih šolah, a menda podatkov, koliko primanjkuje tehničnega osebja, ne zbirajo.