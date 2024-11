Na ljubljanski urgenci vse več bolnikov, na obravnavo se lahko čaka precej dolgo

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana se v teh dneh soočajo s povečanim prilivom bolnikov na urgenco, zato so se čakalne dobe na obravnavo v ambulanti in sprejem v bolnišnico podaljšale.

Kot je povedal predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino na interni kliniki UKC Ljubljana Peter Radšel, so na urgenci kliničnega centra soočeni s povečanim pritokom pacientov. Pravi, da imajo letos precejšne težave. »Klinični center kot osrednja slovenska bolnišnica ima, če bi indeksirali postelje na število prebivalcev, najmanj postelj v Sloveniji, kar pomeni, da težko sprejemamo paciente z urgence. Če temu dodamo še neko terciarno naravo dela v kliničnem centru, kjer smo za določene bolezni edini, ki jih zdravimo in moramo sprejemati tudi paciente iz drugih regij, nam to še toliko bolj otežuje vsakdanje sprejemanje pacientov z urgence,« je povedal.

Poziv ljudem

Radšel se zaveda, da so ljudje zaradi daljših čakalnih dob jezni: »Čakalne dobe so se nam v zadnjih tednih žal povečale, kar upravičeno jezi paciente, jezi svojce. V tem trenutku bi jih želel pozvati, da skušamo vsi ohraniti neko potrpljenje.« Kot pravi, so pri pacientih, ki imajo akutna poslabšanja bolezni oziroma kakšne druge bolezni, povprečni časi obravnave tudi 10 ur.

V kliničnem centru skušajo pomanjkanje postelj nadomestiti, pravi. »Interna klinika in klinika za infekcijske bolezni bosta skušali povečati kapacitete. Odprli bomo dodatni oddelek v prostorih Diagnostično-terapevtskega centra, ki še niso čisto končani, ki smo jih opremili za bolnišnične namene v času covida. Tam bomo poskušali dodatno odpreti 15 postelj za akutno bolne paciente. Nekaj dodatnih kapacitet bomo skušali odpreti znotraj interne klinike, da bi lažje paciente z akutnim poslabšanjem kroničnih bolezni, ki prihajajo na urgenco, sprejeli in ustrezno obravnavali. Ne vemo sicer čisto natančno, kaj bo to pomenilo za zdravstveno nego, ampak se bojimo, da če bomo preobremenili kader, ki ga imamo, da bomo kasneje soočeni z novimi odhodi,« je še povedal.