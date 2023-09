Na Lendavski trgatvi so prali na roke (FOTO)

Prva septembrska sobota v Lendavi je minila v znamenju 44. etnološko-kulinarične prireditve Lendavska trgatev, ki je s tradicionalno povorko skozi staro mestno jedro, predstavitvijo običajev, opravil in noš, kulturno dediščino v pesmi in plesu ter zabavo zaokrožila Festival Vinarium 2023.

Pester program za otroke, bogata kulinarična ponudba ter pomurski ansambel Štrk in skupina Parni valjar – Parni valjak Real Tribute so poskrbeli za celodnevno dogajanje. Prireditev se je začela s pisano povorko 52 skupin z več kot 700 sodelujočimi, med njimi so bili tudi vinski vitezi in vinska kraljica Lendave Lucija Šetar iz Radmožancev, številne udeležence in obiskovalce pa je pobožalo še prijetno sonce.

Brez langaša na lendavskem območju ne gre! FOTO: Mediaspeed.net

V povorki so opozorili, da je vedno več vinogradov opuščenih. FOTO: Oste Bakal

V Lendavi znamo organizirati prireditve.

Izbrali najboljši špricar

Povorko, ki je bila torej prava paša za oči, je s pozdravom odprl lendavski župan Janez Magyar. Med nastopajočimi niso manjkale skupine vinskih vitezov, mažoretke, godba in seveda vozovi, ki so v mimohodu po lendavskih ulicah predstavili tradicionalne običaje, opravila, noše ter kulturno dediščino Hrvaške, Srbije, Madžarske, Slovenije in letos prvič tudi Avstrije. »V pestri etnološki povorki so številni udeleženci prikazali več ljudskih običajev, šeg in navad. Rdeča nit letošnjega sprevoda je bila pranje, nekaj skupin je prikazalo pranje na roke, videli smo lahko še pripravo zelja za ozimnico, pobiranje koruze, košnjo trave na star način, manjkali niso seveda niti vinski vitezi in vinska kraljica Lendave, pohvalimo pa se lahko tudi z dvajsetimi vozovi,« je povorko predstavila Elvira Vaupotič Göncz, predsednica Zveze kulturnih društev Lendava.

Da gre za pomemben segment ohranjanja kulturne dediščine, potrjuje tudi podatek, da je med Festivalom Vinarium in na sam dan 44. Lendavske trgatve potekala tudi mednarodna konferenca v okviru evropskega projekta Europe For Citizens: Networks of Towns, na kateri so med drugim poudarili pomembnost žive kulturne dediščine ter njeno integracijo v turistično in kulinarično ponudbo kraja.

Letos bo letina koruze in buč slabša. FOTO: Oste Bakal

Na čelu povorke je bila lendavska vinska kraljica. FOTO: Oste Bakal

Mednarodni tridnevni dogodek je vodil lendavski podžupan Mihael Šooš, ki je prav tako poudaril pomen sodelovanja in izmenjave med mesti ter izrazil upanje za nadaljnje uspešno sodelovanje med partnerji. Poleg konference je Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava že sedmo leto podelilo priznanja tudi za najboljši lendavski špricar: tretje mesto je zasedel vinogradnik Andrej Utroša, drugo Marko Zelko, najboljši pa prihaja izpod rok vinogradnika Željka Varge. »V Lendavi znamo organizirati prireditve,« pa se zasluženo pohvali Martina Bukovec, direktorica Zavoda za turizem in razvoj Lendava.

Mednarodni tridnevni dogodek v Lendavi je vodil tamkajšnji podžupan Mihael Šooš.

Znova tekli na stolp

Celotna organizacija Festivala Vinarium, ki je obudil poznopoletno dogajanje in v prestolnico bograča v teh dneh privabil veliko ljudi, poteka pod okriljem Zavoda za turizem in razvoj Lendava, v sodelovanju s ključnimi organizacijami. Zelo lepo obiskani so bili ob dveh glavnih dogodkih, Bogračfestu in Lendavski trgatvi, tudi etno večeri na Letnem odru Gledališke in koncertne dvorane ter Večer lendavskih vin, ki je posvečen predstavitvi in okušanju vrhunskih vin domačih vinarjev. Obiskovalci so spoznavali vina v družbi vinske kraljice Lendave Lucije Šetar, ki je predstavila zgodbo o uspehu lendavskega vinarja Bojana Kulčarja, prejemnika srebrnega priznanja na jubilejnem 20. ocenjevanju Decanter World Wine Awards.

Župan Janez Magyar, prvi z desne, je podelil priznanja trem vinogradnikom, katerih vino je najboljše za lendavski špricar. FOTO: Oste Bakal

Obiskovalcev se je kar trlo. FOTO: Mediaspeed.net

»Letošnji Festival Vinarium je znova potrdil, da v Lendavi znamo organizirati prireditve in festivale. Veseli smo, da smo združili tako etnološko noto kot kulinariko in kulturo, kar smo še dodatno popestrili z zabavnim delom in večernimi koncerti. V popoldanskem delu je obiskovalce zabaval Ansambel Štrk, nadaljevali smo s folklornim programom, dan pa zaključili z večernim koncertom skupine Parni valjak Real Tribute,« je izpostavila direktorica zavoda Martina Bukovec, z letošnjim festivalom pa je izjemno zadovoljen tudi lendavski župan Janez Magyar: »Po koncu današnjega dne moramo že pogledati v prihodnost. Festival Vinarium je osrednje dogajanje v naši občini, ki povezuje ljudi tudi mednarodno. Kulturna dediščina je pomembna za vsakega Lendavčana in tudi zame, zato jo bomo z veseljem ohranjali in jo dopolnjevali ter izboljševali z novimi produkti in idejami.«

Obiskovalci so spoznavali vina v družbi vinske kraljice Lendave Lucije Šetar.

Številni obiskovalci Lendavske trgatve, na tisoče jih je bilo, so ob dogajanju v mestnem jedru obiskali tudi razgledni stolp Vinarium Lendava na griču v Lendavskih goricah, ki je 2. septembra proslavil osmo leto delovanja. Nanj so se lahko odpeljali z brezplačnim prevozom, ki je vsako uro vozil iz središča mesta. Pogumni so se lahko spustili po adrenalinski atrakciji Zipline Vinarium ali zaplesali ob živi glasbi. Ne smemo pozabiti niti na športno navdihnjene, ki so lahko tekli po 244 stopnicah stolpa v sklopu Teka Vinarium 2023, kar potrjuje, da je v okviru letošnjega Festivala Vinarium v resnici vsakdo našel nekaj zase. Zato niti ne preseneča, da se organizatorji že spogledujejo z avgustom in septembrom 2024, ko bo na sporedu nov festival z uveljavljenimi in zagotovo tudi novimi vsebinami.