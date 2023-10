Na Kamniškem vzpostavljajo alarmni sistem, ki bo prebivalce opozarjal na plazenje

Civilna zaščita bo na plazu Blate na Kamniškem do ponedeljka vzpostavila alarmni sistem, ki bo prebivalce opozarjal na morebitno plazenje in omogočil pravočasno evakuacijo ljudi. Kot je danes ob robu obiska Baške grape dejal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan, bosta vzpostavljeni dve mobilni sireni, opazovanja pa bodo izvajali gasilci.

Po Šestanovih besedah mobilni sireni na plazu Blate predstavljata začasno rešitev, s katero bodo opozarjali na morebiten zdrs tega velikega plazu, ki trenutno ogroža okoli 60 hiš, in tako pripomogli k večji varnosti prebivalcev tega območja. »Trenutno bodo opazovanja izvajali gasilci,« je dejal. Pri vzpostavitvi trajne rešitve za spremljanje gibanje plaza pa bodo po njegovih besedah morali sodelovati tudi strokovnjaki.

Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Slovenije FOTO: Jože Suhadolnik

Preventivno evakuirali

V petek čez dan so sicer prebivalce vasi Klemenčevo in Bistričica zaradi domnevne aktivnosti plazu Blate preventivno evakuirali, po pregledu plazu pa ugotovili, da ta ni spreminjal svoje oblike, tako da so se evakuirani lahko vrnili domov. Težave bi sicer lahko prineslo deževje v prihodnjih dneh. Meteorologi več dežja znova napovedujejo za torek in konec prihodnjega tedna.

V bodoče bo zasavko varoval alarmni sistem, podoben tistemu na Berebici v Trenti. FOTO: Jože Suhadolnik

Vsako novo deževje po Šestanovih besedah pomeni dodatno obremenitev za območja, ki jih je prizadela petkova ujma. Na vseh teh območjih zdaj poteka čiščenje. Šestan, ki je Baško grapo obiskal skupaj s premierjem Robertom Golobom in državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem, je tako izpostavil potrebo po trajnih ukrepih, »do katerih pa ne bo prišlo jutri, in to bo velik izziv«.