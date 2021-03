Na god praznovala 100 let

Seveda ni manjkala torta.

Muzikanti slovitega domačina Francija Žerdonerja

Jožefovo je bilo za Vinsko Goro ter bližnji zaselek Lipje in sorodnikezares velik dan. Njihova sovaščanka, sestra, mama, babica, prababica, praprababica, teta in sestričnaje prav na svoj god praznovala 100. rojstni dan.Domači in krajevni organizatorji so se zaradi epidemije znašli v težavnem položaju. Ob najavi skupin, ki so prihajale z voščili, so sna čelu storili vse potrebno, da so ohranili popolno varovanje pred možnostjo okužb. Slavljenki so ob visoki obletnici prišli čestitat podžupanja MO Velenje– tudi v imenu župana–​, predsednik KS Vinska Gorater priljubljeni domači župnik iz župnije Šentjanž na Vinski GoriPozneje so se zvrstili še predstavniki Društva upokojencev Vinska Gora, Društva invalidov Velenje, predstavnici župnijske Karitas, sorodniki in sosedje. Vsi le v majhnih skupinah in s presledki. A so se med njimi kaj kmalu znašli tudi slavljenkini glasbeni prijatelji, sami znani vrhunski glasbeniki ter sorodnikipod vodstvomin ji zaigrali in zapeli nekaj najbolj zaželenih viž. Jablanškovi je poslal čestitko tudi predsednik države, ki je ne povsem po naključju izvedel, da tako okrogli jubilej zdrava slavi prav na jožefovo čila stoletnica izpod Gonžarjevih peči, ta je bila kot pevka v velikih zborih vedno »na tekočem med cerkvijo in politiko«, se je nekdo pošalil ob vprašanju, kakšne zveze pa ima stoletnica s tako znanimi Slovenci.Prvorojenka med sedmimi otrokise je rodila na Tuševi kmetiji na Lopatniku. Kot najstarejša je morala na vse po vrsti paziti kot druga mama. Že kot mladinka se je priključila mešanemu pevskemu zboru domače župnije Šentjanž. Pri 18 letih je na vajah spoznala fanta, pozneje možaiz Lipja, dve leti pozneje sta povila hčerko, poročila sta se po 11 srečnih letih, ko sta se s Tuševega preselila na njegov dom v Lipje. Pepca je bila vseskozi cerkvena pevka, a je že zgodaj postala tudi članica ženskega pevskega zbora DU Velenje, kjer je vztrajala vse do svojega 85. leta.Poleg dela na manjši kmetiji je pri opravilih pomagala tudi sosedom. Kuhala je na številnih ohcetih, petja pa ni nikoli opustila. Tudi ob jubilejnem srečanju je najprej zapela sama, pozneje so se ji pridružili redki prisotni, in srečna delila spomine s prijatelji, družino in žlahtnimi muzikanti.