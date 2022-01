Murska Sobota nekoč in danes

V Pokrajinski zvezi društev upokojencev Murska Sobota in tamkajšnjem KUD Štefan Kovač so ponosni na ljubiteljske umetnike, ki že desetletja pripravljajo slikarske kolonije. Na njih upodabljajo predvsem prekmursko ravnico, Muro in njene mrtvice, reko Ledavo, slikovite gorice z vinskimi zidanicami in neokrnjene gozdove.

Moči so združili člani likovne sekcije Likos in Mavrica. Fotografije: Jože Žerdin

Preden so poprijeli za čopič, so obiskali številne delavnice pri uveljavljenih slikarjih, kot je denimo Mirko Rajnar. Danes v likovni sekciji Mavrica deluje 25 članov, v Likosu pa 17. Ob koncu lanskega leta sta se sekciji združili in pod strogimi korona pogoji v mehurčkih pripravili slikarsko kolonijo z naslovom Moja Sobota nekoč in danes.

Ustvarjali so ob Soboškem jezeru pri paviljonu Expano, ob hladnih dneh pa v predprostoru gledališča. Večji del kolonije je potekal v času, ko je bila Murska Sobota odeta v najlepše barve, sploh park z gradom, katoliška in evangeličanska cerkev in druge kulturne znamenitosti.

Pred začetkom so si udeleženci priskrbeli črno-bele in barvne fotografije mesta in tudi iz njih črpali navdih. Svoja umetniška dela so razstavili v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, kjer so še na ogled.