Muljavski gasilci hvaležni tudi Jurčiču (FOTO)

Kraj Muljavo, prebivalce tamkajšnje krajevne skupnosti in samo Občino Ivančna Gorica zaznamuje ter povezuje pisatelj in rojak Josip Jurčič, ki se je rodil 4. marca pred 180 leti. Pred 100 leti so na Muljavi izvedli premierno predstavo Deseti brat, izkupiček pa so namenili tedaj novoustanovljenemu PGD Muljava.

Zapel je moški pevski zbor KD Muljava.

Najvišje priznanje je prejel Milan Bregar.

Spominu na ustanovitev gasilskega društva in uprizoritev Desetega brata pred 100 leti in 180. obletnici pisateljevega rojstva so se pred dnevi s slavnostno akademijo in odprtjem razstave poklonili člani in članice KD Josipa Jurčiča Muljava.

Leta 2019 novi dom

Daljnega 27. maja 1874 je časopis Laibacher Tagblatt poročal, da je k ljubljanskemu gasilskemu društvu kot podporni član kot prvi Muljavec pristopil prav Jurčič, ki je bil takrat urednik Slovenskega naroda.

Kako tesno sta tam povezana kultura, zlasti gledališka dejavnost, in gasilstvo, pa priča tudi dejstvo, da so prvo predstavo in še mnoge druge odigrali prav gasilci. Pobudnik ustanovitve društva, vodja šole na Polju Franc Samec, je na veliki ponedeljek 1924. na sestanek povabil može in fante iz vasi nekdanje Občine Muljava, Krke in dela Občine Gorenja vas. Ustanovni občni zbor so pripravili junija istega leta in izglasovali upravni odbor, ki mu je predsedoval posestnik in trgovec z Muljave Ciril Hočevar, šolski upravitelj Samec pa je prevzel poveljevanje. Z izkupičkom veselic in iger, v katerih so bili člani igralske skupine gasilskega društva, so financirali nakup opreme in začeli načrtovati gradnjo gasilskega doma, tega so slovesno odprli 1929. Prvo motorno brizgalno so prevzeli na Florjanovi proslavi leta 1940. Od leta 1984 so si prizadevali za nakup zemljišča za gradnjo novega doma, slovesno so ga odprli leta 2019 ter obrnili nov list v bogati zgodovini društva. Tako so končali zgodovinski projekt muljavskih gasilcev, vreden okoli 600.000 evrov.

S formacijo številnih praporov, pionirjev in mladincev domačega društva, članic in članov Gasilske zveze Ivančna Gorica ter gasilskih vozil društev se je ob zvokih godbe Stična začela parada, na čelu katere je bilo vozilo s poveljnikom domačih gasilcev Gašperjem Erjavcem. Ob častitljivi obletnici so spregovorili številni govorniki predsednik PGD Muljava Milan Bregar, župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad, predsednik gasilske regije Ljubljana 2 Bojan Kocjan in predsednik GZ Ivančna Gorica Jure Strmole.

»Ponosen sem, da sem lahko predsednik gasilskega društva s tako dolgo in pestro zgodovino. Naj omenim, da je tudi v družinski tradiciji gasilstvo zasidrano že 100 let, saj je bil moj praded eden od ustanovnih članov in prvi odbornik društva. Upam, da se bo tradicija tudi nadaljevala,« je povedal Bregar, ki predseduje 212 gasilcem že 11. leto.

Parado je vodil poveljnik PGD Muljava Gašper Erjavec.

Zasluženo gasilsko priznanje so prejeli tudi veterani.

Stoletno slavje so gasilci pripravili na velikem parkirišču ob novem gasilskem domu. V programu, ki ga je z vezno besedo obogatila Sara Kos, so s pesmijo navdušili moški pevski zbor KD Muljava ter učenci podružnične šole Muljava, z recitacijo članica PGD Muljava Nina Bregar in z udarnimi takti godba Stična. Ob častitljivi obletnici so gasilci izdali obširen zbornik ter podelili več kot 150 priznanj, plaket in zahval. Najvišje gasilsko odlikovanje 3. stopnje so prejeli Srečko Godec, Aleš Strojan, Anton Bregar in Daniel Zupančič, gasilsko odlikovanje 2. stopnje Anica Bregar, Tone Gorjanc in Jožef Erjavec ter gasilsko odlikovanje 1. stopnje Ciril Bregar, Alojz Hočevar in Anton Kastelic. Odlikovanje GZS za posebne zasluge sta prejela PGD Muljava in njen predsednik Milan Bregar.