Mučitelj živali in gojitelj marihuane?

Vrhovno državno tožilstvo (VDT) RS je zoper koprsko tožilko, ki je odločila, da vleka psa, privezanega na motor, ni kaznivo dejanje, ampak zgolj prekršek, končalo preiskavo. Tek živali, privezane na prometno sredstvo, je pri nas zakonsko prepovedan, zato je odločitev tožilke sprožila zgražanje javnosti. Dobre tri mesece potem, ko je nedolžna psička pasme pitbul poginila grozljive smrti, so končali nadzor, so včeraj sporočili z VDT.

Napaka tožilke

Ugotovili so, da je tožilka naredila napako, navaja predstavnica vrhovnega državnega tožilstva Erika Repovž. »Strokovni nadzor (...), ki ga je odredil generalni državni tožilec nad delom dežurne državne tožilke, ki je 3. julija 2023 vodila predkazenski postopek v zadevi poginulega psa v Kopru, je pokazal, da je bila pri usmerjanju policije narejena strokovna napaka, saj je bil podan sum storitve kaznivega dejanja, in ne prekrška.« Kakšna bo usoda tožilke, bo odločil Državnotožilski svet.

Vlekel jo je s tem mopedom. FOTO: Moni Černe

»V okviru strokovnega nadzora se pregleduje in ocenjuje zakonitost in pravočasnost dela, smotrnost uporabe procesnih pooblastil in možnosti ter pravilnost strokovnih odločitev glede na uveljavljeno politiko pregona in izdana splošna navodila, pri čemer Državnotožilski svet pri izdelavi ocene državnotožilske službe za državne tožilce po presoji upošteva tudi ugotovitve strokovnih nadzorov v posamezni zadevi, v kateri so ugotovljene pomanjkljivosti oziroma strokovne napake,« je v obvestilu za javnost zapisal VDT, ki je odredil strokovni nadzor.

Kako bodo ukrepali proti tožilki, če sploh, pa smo vprašali Državnotožilski svet. »Podatka o tem, kdaj bo izdelana ocena državnotožilske službe, v okviru katere bo upoštevan tudi predmetni strokovni pregled v posamezni zadevi, pa v tem trenutku ni mogoče podati,« so nam odgovorili.

Predkazenski postopek

Vrhovno državno tožilstvo še pojasnjuje, da se na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru na podlagi večjega števila kazenskih ovadb za kaznivo dejanje mučenje živali zdaj le vodi predkazenski postopek, ki pa še ni končan. Po zanesljivih informacijah imajo v postopku 67-letnega Ilijo Jurišića iz koprskega naselja Markovec, ki je poleti nekaj pred tretjo popoldne, ko je bilo zunaj okoli 30 stopinj Celzija, na moped z ljubljanskimi registrskimi oznakami privezal psičko, ki jo je po lastnih besedah »peljal na sprehod«.

Ko je poginila, jo je odvrgel v biološki smetnjak. FOTO: Moni Černe

Tekla je ob mopedu štiri kilometre, potem pa se zgrudila in poginila, lastnik pa jo je mrtvo vlekel naprej. Ko je opazil poglede očividcev, ki so tudi obvestili policijo, se je ustavil na Cesti na Markovec (Za Gradom) in jo odvrgel med biološke odpadke pri tamkajšnjih blokih.

Dobil je globo v višini 800 evrov

Policisti so opitega Jurišića izsledili in sledili navodilom koprske državne tožilke, ki v njegovem početju ni videla naklepa oziroma kaznivega dejanja in je odredila, da ga obravnavajo po zakonu o prekrških in zaščiti živali. Dobil je globo v višini 800 evrov, zaradi 0,47 mg/l alkohola v krvi še dodaten plačilni nalog, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje.

Ker psička ni bila vpisana v register, je območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, proti Jurišiću uvedel postopek. Po dogodku so ga prijavili tudi zaradi drugega psička (ali psičke), s katerim naj bi prav tako zelo slabo ravnal.

Samevala v utici

Uboga psička je pred žalostnim dogodkom samevala v utici na njivi pri Stari Semedeli. Kmetijsko zemljišče osumljenčeva žena najema od sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, pred tedni pa smo razkrili, da si je zemljišče prisvojil in na črno zgradil hišo. Po besedah očividcev naj bi ga zato obiskal predstavnik sklada, ki da ga je Jurišić z grožnjami pregnal. »Poznamo ga trideset let. Imel je že veliko psov, nesrečna psička, ki je zaradi njegove krutosti mrtva, pa ni bila prva, ki jo je tako vlekel,« je pred tedni Slovenskim novicam povedal Koprčan.

Lonec s travo naj bi bil last osumljenca. FOTO: Moni Černe

Tudi prijava zaradi droge

Danes razkrivamo, da je Jurišić po zanesljivih podatkih v še enem postopku in da policija prijavo intenzivno preiskuje. Na omenjenem zemljišču je domnevno do julija letos gojil večjo količino prepovedane droge. Uradnih odgovorov koprske policijske uprave včeraj še nismo prejeli. Želeli smo slišati plat Ilije Jurišića, ga klicali in iskali na kmetijskem zemljišču, doma, pa tudi prek enega od sinov, a z nami očitno ne želi govoriti.