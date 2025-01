Mrzla Kolpa pognala kri po žilah (FOTO)

Kolpa je reka, ki povezuje. Tudi na prvi dan novega leta je bilo tako, saj se je v Kanu kamp Radenci ob Kolpi v Poljanski dolini zbralo več kot 100 ljudi, ki so zaploskali deveterici.

Eva Prusnik, Tomislav Mihelić, Alenka Rauh, Nikola Šekerinov, Martin Šterk, David Jakopič, Martin Lindič, Milena Kastelic in Valentin Ilijaž so prvi dan novega leta zaznamovali z Novoletnim skokom v Kolpo, kot so to poimenovali organizatorji dogodka, Turistično društvo Poljanska dolina ob Kolpi.

Nekaj pred 14. uro so se začeli zbirati.

Dileme ni bilo, najbolj pogumni gredo v vodo.

Pričakovali nižje temperature

»Neuradno smo tak novoletni skok v Kolpo že pripravili, prvič smo bili trije ali štirje že leta 2019. Na morju so taki dogodki tradicionalni, na Kolpi pa ne. A si želimo tudi s takimi dogodki obuditi dogajanje v Poljanski dolini v dolini reke Kolpe tudi v času mrtve sezone. Da pokažemo, da je Kolpa zanimiva tudi pozimi. Očitno nam je uspelo,« je dejal Martin Lindič, domačin, ki z družino vodi tukajšnji kamp.

»Problem je bil le to, da je bilo zunaj toplo, do 11 stopinj v senci, pričakovali smo, da bo minus, pa bi bilo potem lažje z minusa v Kolpo, ki je imela osem stopinj,« je povedal Lindič, ko se je vrnil na breg.

Dobro se je treba ogreti in imeti jasno željo, da greš v vodo.

Pa so šli, na čelu Martin Lindič.

»Rad grem v vodo, domačin sem tu, na drugi strani Kolpe živim, vse vem, kaj se dogaja, zato sem tudi prišel na dogodek. Kolpa je bila danes super. Pred prihodom v vodo pa je dobro, da se ogrejete in morate imeti jasno željo, da greste v vodo,« nam je povedal Tomislav Mihelić, gost z druge strani meje, sicer pa rokometaš in študent na Reki.

V Kočevju bolj mrzlo

»Moj prijatelj je Leo Lindič (domačin v Radencih; op. a.), Radenci pa moj drugi dom,« je povedal 26-letni Nikola, po rodu iz Skopja, sicer pa v Sloveniji zaposlen kot vzdrževalec na Ljubljanskem gradu. »Vsako leto grem takole v vodo, to je dobro za zdravje in hkrati je dober občutek, da tako začneš novo leto. Da pa je to zdravilno, so že davno tega ugotovili Rusi. Taki skoki in potopi v mrzlo vodo krepijo živčni sistem in ožilje,« je pojasnil Nikola.

Vsi po vrsti so uživali.

Morda se bo kdo od gledalcev naslednje leto opogumil.

»Vsak teden, ne le za novo leto. Nisem pa še bila v Kolpi, zato sem se odzvala pozivu, ki sem ga opazila na facebooku,« nam pove Alenka Rauh, kako pogosto stopa v mrzlo vodo. »Danes je bila tu voda precej topla. Pred tednom dni je bilo v Kočevju minus 10 stopinj, voda je imela štiri stopinje. Dejansko so taki potopi dobri za telo in duha. Tile novoletni skoki ali potopi niso le kaprica, ampak precej več. Kdor to dela tedensko, ve, za kaj gre. Sicer pa je tole dobro za ožilje. Če si dovolj dolgo v vodi, čutiš kri po celem telesu, tudi v mezincu na nogi. Taki potopi pomagajo pri razmišljanju in delu ter krepijo psihološko trdnost človeka, ki je danes izpostavljen številnim močnim pritiskom. Če zdržimo v mrzli vodi toliko časa, bomo kos tudi pritiskom,« je še dodala Alenka. Ko je svoj prispevek končal David Jakopič, novinar in urednik na Televiziji Vaš kanal, je javljanje tudi sam sklenil s skokom v Kolpo.

Ko je končal javljanje, se je tudi David Jakopič pognal v Kolpo.

Taki potopi pomagajo pri razmišljanju in delu ter krepijo psihološko trdnost človeka.

Bogat praznični program

Zbrani so se nato pogreli v ličnem lokalu čez cesto v kampu, si ogledali del razstave jaslic Toneta Šegine, nekaj pred 17. uro pa se sprehodili skozi praznično vas (odprta je še do ponedeljka), ki so jo postavili Martin Lindič in družina in je postala pravi hit – iz vse Slovenije so prišli v mesecu dni na obisk, sicer pa so predvsem otroci uživali v druži alpak, oslička, konja in koz.