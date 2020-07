Mogoče je čas, da šefu rečete za povišico: razkrivamo zadnje podatke o plačah v Sloveniji (VIDEO)

Povprečne bruto plače po dejavnostih. Vir: Surs, lastni izračun. FOTO: A. L.

S koronavirusom se je tako v svetu kot v Sloveniji marsikaj spremenilo. Precej ljudi je ostalo brez služb, nekateri so šli na čakanje, tretji pa so kljub koronakrizi prejeli višje plače. Nekateri tudi za 30 odstotkov in več.Statistični urad RS (Surs) je objavil podatke za maj, torej za mesec, ko so nekateri normalno delali, drugi bili na čakanju, tretji pa prejemali dodatke, ker so med epidemijo delali (v zdravstvu so lahko na račun teh zaslužili še dodatno plačo). Pregledali smo povprečje za 19 dejavnosti in ugotovili, da je povprečnež zaslužil 1.892 evrov (osem dejavnosti je nad to vrednostjo, v 11 pa zaslužijo manj), najbolje plačana dejavnost pa najslabše plačano prekaša za 2,3-kratnik. Seveda govorimo o povprečju, kar pomeni, da je nekaj ljudi vedno pod njim in nekaj nad.Najslabše plačana dejavnost je bilo gostinstvo. Povprečna bruto plača je maja znašala 1.116 evrov, a je treba je priznati, da je bila med epidemijo ta dejavnost med bolj prizadetimi. To kaže tudi primerjava z majem 2019: povprečje v tej dejavnosti je nižje za okoli devet odstotkov, kar je največji zabeležen upad med vsemi 19 opazovanimi dejavnostmi. Upad so beležile še kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, in sicer za odstotek, približno na enaki ravni pa so plače v povprečju ostale v finančni in zavarovalniški dejavnosti. Vse ostale dejavnosti so zabeležile rast povprečnih plač, največ v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva – +31 odstotkov. Tej sledi dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, +18 odstotkov.Kakšne so bile povprečne plače, si lahko ogledate v zgornjem videu, primerjavo z majem 2019 pa v spodnji tabeli.