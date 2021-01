Močan veter odkril streho in podiral drevesa

Kakšno vreme je pri vas? Pošljite nam fotografije ali posnetke.

Napovedi vremenoslovcev o močnem vetru na severovzhodu države so se uresničile. Močan veter s posameznimi sunki ponekod na Štajerskem in v Prekmurju povzroča težave.Prometnoinformacijski center opozarja voznike, naj vozijo previdno in prilagodijo hitrost vožnje. Sunki vetra dosegajo hitrost do 70 kilometrov na uro.Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je v občini Destrnik na cesto padlo drevo. Gasilci PGD Destrnik so ga razžagali in odstranili.Ob 10.45 se je na lokalno cesto Ožbalt–Kapla v občini Podvelka podrlo drevo in oviralo promet. Posredovali so delavci KP Radlje ob Dravi.Ob 8.57 je v Delcah, občina Gornji Grad, močan veter razkril del strehe stanovanjske hiše. Gasilci PGD Bočna so z nadomestno kritino pokrili 15 kvadratnih metrov.Ob 5.36 pa se je v Podgorju, občina Velenje, podrlo drevo na telefonske vodnike. Gasilci PGD Pesje so podrto drevo, ki je viselo čez telefonske vodnike, razžagali in odstranili. Do poškodbe vodov ni prišlo.Oranžno, drugo najvišje, opozorilo za danes velja za severovzhod države, od petka do nedelje pa je zaradi močnega vetra prižgan za severozahod Slovenije.