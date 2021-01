Arso prižgal drugi najvišji alarm, gorel bo do nedelje

Za severovzhod države še danes gori oranžni alarm, za severozahod pa bo gorel od petka do nedelje. FOTO: Arso

Naslednji teden hladneje

Takšno vreme nas po napovedih čaka v naslednjih dneh. FOTO: Arso

Danes bodo sunki jugozahodnega vetra ponekod na Štajerskem in v Pomurju dosegli hitrost okoli 70 kilometrov na uro, zato je Agencija RS za okolje (Arso) za ta del Slovenije, kjer je močno pihalo, tudi za danes prižgala oranžni oziroma drugi najvišji alarm.Danes bo sicer na zahodu rahlo deževalo, jutri pa se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, zaradi česar je Arso oranžni alarm prižgal za severozahod Slovenije vse do nedelje.Danes bo v vzhodnih krajih zmerno oblačno in suho. Drugod bo oblačno, predvsem v zahodni, južni in delu osrednje Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju popoldne šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija.Jutri bo oblačno, padavine na zahodu se bodo okrepile in postopno širile proti vzhodu. Meja sneženja bo med 1100 in 1400 metri nadmorske višine. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, v alpskih dolinah malo nad 0, najvišje dnevne od 8 do 13, na severozahodu okoli 4 stopinje Celzija.V soboto in nedeljo bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo spuščala, v nedeljo bo snežilo tudi ponekod po nižinah. V ponedeljek bodo občasno še padavine, meja sneženja se bo približala nižinam. Od torka do četrtka bo delno jasno in nekoliko hladneje, v petek pa se bo verjetnost padavin spet nekoliko povečala.