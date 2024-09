Mladi zaporniki pekli, recitirali in kazali izdelke (FOTO)

Na desnem bregu reke Save v Radečah stoji graščina iz 16. stoletja, ki je v lasti reda hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega. V njem so pred več kot 70 leti uredili kazensko poboljševalni dom in ga leta 1968 preimenovali v Prevzgojni dom Radeče. Ta danes spada pod Upravo Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks), namenjen je mladim, starim od 14 do 23 let. Od ustanovitve do danes se je v Radečah izmenjalo več kot 2800 mladoletnikov oziroma mladih, trenutno pa skrbijo le za 14 takih, ki jim je sodišče zaradi različnih kaznivih dejanj in odklonskih vedenj izreklo vzgojni ukrep.

Lahko bi jih sprejeli trikrat toliko, a kot je prepričana pravosodna ministrica Andreja Katič, zapiranje mladih, starih do 16 let, ni prava pot. »Na tem področju načrtujemo izboljšave, do konca leta bomo v nadaljnji postopek vložili tudi nov zakon, ki bo obravnaval to problematiko,« je ob obisku v Radečah napovedala Katičeva.

Upam, da bom prišel k pameti in se po prestani kazni ne bom vrnil na stara pota.

Danijel med prebiranjem Grajskih novic, ki jih ustvarjajo sami. FOTO: Mojca Marot

In dodala, da mladoletniško kriminaliteto, ki je je vse več, obravnavamo preveč pavšalno, premalo pa se ukvarjamo s posamezniki. Kar pa ne velja za Prevzgojni dom Radeče, kjer se vzgojitelji posvečajo vsakemu posebej. Večina jih je v Radečah zaradi nasilništva, tudi v družini, nekateri imajo še druge grehe, denimo težave z uživanjem drog. Na dan odprtih vrat pa so vsi ponosno predstavili svoje delo in izdelke, ki so nastali bodisi v terapevtski delavnici bodisi v mizarski in kovinarski. »Mi na strojih, ki jih imamo, izdelamo tako rekoč vse od A do Ž, prav tako lahko pri nas uspešno končajo šolanje, če so zainteresirani,« nam pove inštruktor Damjan Sitar.

Obiskujejo pouk

Za dan odprtih vrat so izdelali pisane lesene panjske končnice in jih podarjali, postavili so tudi lesen klopotec in veliko drugih izdelkov. Grajske novice razkrivajo marsikatero zgodbo. Vsak dan obiskujejo klasični in praktični pouk, ki poteka v delavnicah, kjer se usposabljajo za različne poklice, predvsem v lesni, kovinarski ali gostinski stroki. »Za dan odprtih vrat smo pekli slaščice, zato pri nas tako zelo diši. Sicer pa sam preživim veliko časa v kuhinji, saj zelo rad kuham,« nam pove 16-letni Zdravko, ki je v Radečah zaradi posedovanja prepovedanih drog in pornografije.

Stara graščina iz 16. stoletja je v lasti reda hčera krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavelskega. FOTO: Dejan Javornik

»Upam, da bom prišel k pameti in se po prestani kazni ne bom vrnil na stara pota,« nam je še dejal mladenič in ponudil dobrote, ki so jih pripravili. Dišalo je po ocvrtih miškah, prava paša za oči so bili kanapeji in drugi prigrizki, pa tudi drugo drobno pecivo. V vse to so vložili veliko truda; 19-letni Samir nam je ponosno pokazal mizarsko delavnico, v kateri dela, 18-letni Omar in 22-letni Danijel sta se izkazala tudi pred mikrofonom, ko sta prebrala nekaj lastnih pesmi in zgodbo, iz katerih smo izvedeli, zakaj sta v Radečah. »Tu se človek zares spremeni. Seveda na bolje. Pa naučiš se toliko, kot se običajen človek v desetih letih ne more,« nam je povedal Omar in nam pokazal spalnico, čajno kuhinjo in dnevni prostor, ki si jih delijo trije vrstniki.

Čeprav se je na dan odprtih vrat zdelo, da je bivanje v Radečah sproščeno, pa nas na to, da gre vendarle za neke vrste zapor, spomnijo rešetke na oknih. Znotraj objekta je tudi veliko vrat, ki so zaklenjena in jih pravosodni policisti odklepajo s šopi ključev. Ob prihodu ali odhodu pa je vsak, ki pride k njim ali odide, deležen tudi varnostnega pregleda.

Direktorica Prevzgojnega doma Radeče Valerija Erpič FOTO: Mojca Marot

Nastja Holc, vodja oddelka za vzgojo, in 18-letni Omar sta pokazala, v kakšnih sobah so nastanjeni. FOTO: Mojca Marot

Ekipa oddelka za vzgojo v Prevzgojnem domu Radeče ob pisanih panjskih končnicah FOTO: Mojca Marot

Omamno je dišalo po miškah, ki so jih pekli. FOTO: Mojca Marot

Za dan odprtih vrat so gostom ponudili pisane kanapeje in prigrizke.FOTO: Mojca Marot