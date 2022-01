Mladi Slovenki zoper mamo vložili kazensko ovadbo zaradi zanemarjanja

Daniela in Amadeja Švab sta sestri, ki ju je mati zapustila v najstniških letih, oče pa že prej. Preživljali sta se sami, zato sta morali zapustiti tudi šolanje. Zaradi zanemarjanja sta vložili kazensko ovadbo zoper mater. Svojo zgodbo sta razkrili v oddaji Tednik na RTV Slovenija. »Vsi so vedeli za zlorabe, psihično in fizično nasilje. Moja sestra je nekaj dni hodila bosa v šolo. /.../ Mama naju je puščala sami, ni skrbela za naju,« je povedala danes 21-letna Amadeja.

Mati ju je povsem zapustila, ko je bila mlajša stara 16 let, starejša pa je opravljala maturo. Takrat je spoznala svojega novega moža in se preselila v Osijek. Ko sta bili stari 13 in 16 let je odpotovala v Grčijo, njiju pa pustila doma s praznim hladilnikom in evrom in pol na mizi, je s solzami v očeh povedala danes 18-letna Daniela.

Preberite tudi: Mama na lepše v Grčijo, 10-letni sin sam doma

Zdaj ko sta obe polnoletni, sta se odločili ukrepati zaradi vseh zlorab, ki so se jima zgodile v otroštvu. Prav tako sta prepričani, da inštitucije niso opravile svojega dela. »CSD ni dal nobene globe, kazni, ni bilo kakšnega nadzora, mogoče so mi dali nekaj ur več zunajšolske pomoči. Da bi vsaj enkrat na mesec kdo prišel, ko sem bila mladoletna, pa ni nikoli nihče,« je povedala Daniela.

Njuno zgodbo lahko v celoti poslušate v videu spodaj.