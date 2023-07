Mladi čebelarji so tekmovali

S prireditvijo v športni dvorani Osnovne šole Stična se je zaključilo 12. mednarodno tekmovanje mladih čebelarjev (International Meeting of Young Beekeepers – IMYB), ki sta ga v Ivančni Gorici med 3. in 7. julijem 2023 organizirali Čebelarska zveza Slovenije in občina Ivančna Gorica.

Sklepna prireditev 12. mednarodnega tekmovanja v znanju o čebelah je bila na OŠ Stična. FOTOGRAFIJE: Občina Ivančna Gorica

Prireditev je odprl podpredsednik Api mondie Peter Kozmus, ki je najprej pozdravil mlade čebelarje in izrazil upanje, da so preživeli lep in uspešen teden, poln novih izkušenj in znanja na področju čebelarstva. Poudaril je pomembnost skupinskega dela in povezovanja, kar je tudi vodilo Apimondie, ki po svetu organizira različne dogodke.

Zahvalil se je mentorjem za njihovo prizadevanje v vzgoji novih generacij mladih čebelarjev, posebno zahvalo za prenos znanja na mlade čebelarje pa je Kozmus namenil predsedniku Mednarodnega centra mladih čebelarjev (ICYB) Jiřiju Piza. Tekmovalci, pomešani v mednarodne ekipe, so bili soočeni z okoli 15 čebelarskimi izzivi iz različnih čebelarskih spretnosti, kot so označevanje matic, prepoznavanje različnih vrst medu, zbijanje in žičenje satnikov, točenje medu in podobno.

Avstralec Reuben Wherret in Slovakinja Štefánia Farkašová sta dosegla drugo mesto, na zmagovalno stopničko je stopil Jakob Zöchbauer iz Avstrije.

Podelitev priznanj

Sledila je podelitev priznanj in medalj. Mladi so tekmovali v različnih kategorijah, in sicer nacionalno ekipno mešano, posamezno in ekipno. V slednji je tretje mesto zasedla Avstrija, drugo Slovaška in prvo Češka. Ekipa Slovenije je dosegla šestnajsto. V kategoriji posamezno tretjega mesta niso podelili, saj sta si drugo mesto delila Avstralec Reuben Wherret in Slovakinja Štefánia Farkašová, na zmagovalno stopničko pa je stopil Jakob Zöchbauer iz Avstrije.

60 vrst medu so ocenjevali.

Sodelujoče ekipe so na ocenjevanje pripeljale okoli šestdeset vrst medu, med katerimi je prvo mesto zavzel med facelije iz Škotske, drugo mesto je šlo v roke Češki za mešani cvetlični med, tretje pa Romuniji za akacijev med. V sklepnih govorih so se Jiři Piza, Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, in Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica, drug drugemu zahvalili za dobro sodelovanje in uspešno organizacijo dogodka, pri tem pa izpostavili posebne zahvale koordinatorici tekmovanja Dragici Šteh, opatu Maksimilijanu, ki je na široko odprl vrata Stiške opatije za nastanitev sodelujočih ekip, Marjanu Potokarju, ravnatelju OŠ Stična, kjer je bilo prizorišče tekmovanja, in Vladimirju Fajdigi, vodji tekmovalnega dela.

Dogodek so sklenili s podpisom posebne listine, pobude Apimondii za ustanovitev mladinske komisije, ki so jo podpisali Noč, Strnad in Piza. Goste in mlade čebelarje je razveselila glasba Ansambla Saše Avsenika, pred sklepno prireditvijo pa so si lahko ogledali bogato ponudbo na lokalni tržnici v srednješolskem amfiteatru.