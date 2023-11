»Na ministrstvu za zdravje so štiri mesece iskali razloge, da bi mi preprečili delo v SB Celje, zdaj pa so končno našli bilko, na katero so se uprli,« ugotavlja srčni kirurg Tomislav Klokočovnik. Uradniki so namreč ugotovili, da mu ne morejo izdati dovoljenja za izvajanje bolnišnične dejavnosti, češ da je pogodba, ki jo je sklenil z bolnišnico, nična. Klokočovnik je prepričan, da izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja za bolnišnično dejavnost, a so zdaj, »da bi ga še naprej onemogočali in zadevo zavlačevali«, žogico oziroma krivdo preusmerili na SB Celje. Po mnenju ministrstva so tam ...