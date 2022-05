Minister Tonin na veliki študentski zabavi: ste slišali, kaj je obljubil?

Po dveh letih odpovedi zaradi koronavirusa so ljubljanski študenti dočakali vrnitev Škisove tržnice, ki jo organizira Zveza študentskih klubov Slovenije. Mlade je na prireditvi, ki se je zvečer zaključila z velikim koncertom, pozdravil tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je organizatorjem vročil zahvalo za pomembno vlogo pri povezovanju študentov iz celotne Slovenije in tujine, za spodbujanje dobrodelnosti in solidarnosti med mladimi ter zavezanost, da postane zgled za trajnostno prireditev.

Med študente se je pomešal tudi minister za obrambo Matej Tonin. »Danes pred vami ne stojim kot minister za obrambo, danes sem minister za obrambo pred dolgočasjem,« jim je obljubil. Študentskim klubom in organizacijam se je tudi zahvalil za to, da po občinah skrbijo, da študentom in drugim občanom ni nikoli dolgčas.