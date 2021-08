Minister Poklukar razkril, zakaj bo ta jesen najtežja

Minister za zdravjeje na petkovi novinarski konferenci razkril najnovejši vladni odlok, ki določa, da za zaposlene v storitvenih dejavnostih ostaja obvezno tedensko testiranje. Brezplačno se bodo lahko še naprej testirali zaposleni v zdravstvu, socialnovarstvenih zavodih, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo pa tudi osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve ter izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode.V Odmevih na TV Slovenija pa je Poklukar pojasnil tudi, da testi ne bodo brezplačni, če jih bomo potrebovali za vstop na kulturno prireditev, prehod meje ipd. in da je veljavnost hitrih antigenskih testov 48 ur, vendar pa se bo hitro testiranje v šolstvu in zdravstvu izvajalo zaradi presejanja, zato bodo enkrat tedensko.Poklukar je znova opozoril, da nas čaka zahtevno obdobje in najtežja jesen do zdaj. »Že leto in pol imamo opravka z virusom, naveličani smo ga, dovolj imamo strahu za naše zdravje in življenje, smo pa tudi finančno in eksistenčno odvisni od plač. To je velika presija. Treba je upoštevati, da je delta za 50 odstotkov bolj prenosljiva, kot je bila alfa, še 50 odstotkov bolj, kot je bil lanski jesenski val. Če to pomnožimo, dobimo dvakrat bolj kužno različico, kot smo jo imeli pred letom dni. Živimo tudi veliko bolj sproščeno življenje, zato moramo ukrepe upoštevati vsi.«