V ŽIVO: Kaj bodo sporočili vladni predstavniki?

Stanje glede koronavirusa je v Sloveniji vedno slabše. Mnogi napovedujejo polne bolnišnice, ki pa so pripravljene na morebitno povečanje hospitalizacij Kmalu se bo začelo tudi novo šolsko leto, a še ni povsem jasno, kakšni bodo pogoji in kako bo potekalo. Ministrica za šolstvo je nedavno dejala, da se bo zagotovo začelo 1. septembra.O trenutnih razmerah bosta zato na novinarski konferenci spregovorila minister za zdravjeter državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Začela se bo 13. uri.Za večino dejavnosti in dogodkov tako za zaposlene kot obiskovalce, velja pogoj PCT. Kot je ugotovil zagovornik načela enakosti PCT pogoj ne pomeni diskriminacije. Diskriminacija pomeni nekoga obravnavati slabše zaradi njegovih osebnih okoliščin, ki si jih ni izbral sam. Pri PCT gre za odločitev vsakega posameznika . Lahko se cepi, lahko se testira ... Ima možnost izbire.