Minister Jernej Vrtovec: Deležen sem tudi groženj

Tviti, namenjeni ministru Jerneju Vrtovcu. FOTO: Zaslonski posnetek

»S prevzemom vodenja ministrstva za infrastrukturo smo se z ekipo odločili, da gradimo moderno, digitalno in odprto Slovenijo. Imamo vizijo in vemo, kako do cilja,« začenja objavo minister za infrastrukturo. A da niso se zavedali, da so na poti do cilja tudi posamezniki in združbe, »ki so zavoljo branjenja zgolj lastnih interesov in monopolov pripravljeni na podlo kampanjo ustrahovanja«.»Zaradi zakona, ki omogoča modernizacijo taksi prevozov in digitalizacijo, sem deležen tudi groženj. To je nesprejemljivo in hkrati močan argument, da sprejmemo predlagano zakonodajo ter sistem končno uredimo.« Pravi, da od vizije moderne in napredne Slovenije ne bodo odstopili, pod pritiski in grožnjami pa da ne bodo klonili.