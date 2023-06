Milena Miklavčič začudena: Kaj pomeni pasja maska na človeškem obrazu?

Mileno Miklavčič poznamo kot publicistko in avtorico knjig o intimnem življenju naših prednikov. Je verjetno najbolje podučena Slovenka o seksualnih navadah naših babic in dedkov, a za primerjavo jo zanima tudi intimno življenje danes. Po Paradi ponosa, ki je v Ljubljani potekala pretekli konec tedna, se je na družbenih omrežjih pojavila fotografija dveh udeležencev parade, na kateri ima eden od njiju na obrazu pasjo masko. Miklavčičevo je zanimalo, kaj ta maska pomeni, in za odgovor je prosila svoje sledilce na twitterju.

»Ne bom provokativna niti žaljiva – lepo prosim, da se tudi tisti, ki boste želeli napisati kaj grdega, temu zapisu izognete, me pa zanima, kaj pomeni 'pasja maska' na obrazu?,« je zapisala in dodala spodnjo fotografijo.

Milena Miklavčič Ljubljana 19.3.2019[avtor:Lombar Tomi] FOTO: Tomi Lombar/delo Lombar Tomi

Pod njeno objavo so se zvrstili odgovori in povezave na članke s spletnega omrežja, iz katerih lahko razberemo, da je pasja maska na človeškem obrazu lahko ena od spolnih praks oziroma pripomoček pri spolnih praksah. Šlo naj bi za BDSM igre (vezanje, dominanca, podrejenost, sadizem in mazohizem), človek z masko in ovratnico pa naj bi se identificiral z živaljo in bil kot poslušen pes svojemu gospodarju.

Običajno se moški s pasjo masko na obrazu v takšnih primerih vedejo kot pasji mladiči, se postavijo na vse štiri, lajajo in renčijo. Namesto da bi uporabljali besede, se 'cukajo' in igrajo z igračami, kot so žoge, frizbi ... Lahko so opremljeni še s pasjimi kapucami, nagobčniki, ovratnicami, povodci, repi, živahnimi dokolenkami z odtisi tačk. Tako kot v ostalih odnosih lahko prevladuje podrejenost ali dominanca, lahko gre za spolno ali nespolno praksa, mladič pa ima lahko vodnika, ki mu daje ukaze.

Miklavčičeva je po prebranem zapisala, da so ji takšne maske nerazumljive, a da bi jih bolje razumela, je uporabnike pasjih mask pozvala, naj se ji javijo.

Na letošnji tradicionalni povorki Parade ponose je po navedbah organizatorjev sodelovalo 3500 ljudi, parada pa je minila v znamenju pozivov k solidarnosti in skupnemu boju za človekovo dostojanstvo povsod po svetu.