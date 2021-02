Mikrobiolog udaril po Potrču: Njegov domet so številke

Pretnar je ponovno udaril po Potrču. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Mikrobiolog, zaposlen v koprski enoti Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, je, se je tokrat ponovno obregnil obenj (nelektorirano).»Avgusta je Potrč javno zatrdil, da drugega vala ne bo. Ta, recimo, da je človek, dela vse, da bi se nov korona virus čimbolj razširil med ljudi. Ne samo to, dobesedno vzvišeno žali narod, ki mu baje pripada. Njegovi nekdanji mariborski kolegi pravijo, da tekstov ni sposoben pisat sam. V kar bi verjel. Njegov domet so številke, ki brez znanja virologije, obnašanja virusov, izgubljanja virulence, pojavi mutacij, kroženja virusa z nižjo virulenco v napol zaprtih populacijah evropskih držav ne povedo ničesar. In tako Potrč izpade izmed verodostojnih tolmačev pandemije. Priznam, da me enako kot mr. Bean nasmeje do solz. Marko daj šeee.«Pod Pretnarjevim zapisom so se usuli komentarji. Ena komentatorka je Pretnarja pozvala, naj že pusti Potrča pri miru, češ da ni on razpihal virusa v Vuhanu, na kar ji je Pretnar odvrnil, da ga je pa v Sloveniji. Druga komentatorka pa ga je opozorila, da je tudiin ga vprašala, kako pa gleda na to. »Kot na strokovno napako,« je odgovoril.Potrč je sicer nazadnje na svojih spletnih omrežjih objavljal na valentinovo, ko se je zavzel za to, da je odločitev o cepljenju svobodna odločitev vsakega posameznika.